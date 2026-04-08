Suben un 32% las denuncias de menores en situaciones de vulnerabilidad en la Región en el periodo 2019-2024

En los últimos años, la conciencia de la sociedad con respecto a denunciar situaciones de vulnerabilidad, tanto de menores como de mayores, se ha incrementado. Buena prueba de este dato es que, de acuerdo con el estudio de la Fundación ANAR correspondiente al periodo 2019-2024, la Región de Murcia experimentó un aumento del 32 % en las llamadas de adultos para solicitar ayuda ante situaciones de vulnerabilidad de un menor.

El estudio se refiere a casos de "situaciones de riesgo o desamparo". Se trata de violencia contra niños o adolescentes, enfermedades de salud mental y otras cuestiones que incluyen la irregularidad jurídica o conflictos por la custodia, separación, régimen de visitas o problemas en el colegio.

El aumento del 32 % que experimentaron las llamadas en esos cinco años en la Comunidad se traduce, en datos brutos, en 1.502 casos.

Datos interanuales

En el desglose interanual destaca el ejercicio 2020-2021, en el que las llamadas se dispararon un 58 %. Si bien no hay una explicación específica para este crecimiento, cabe resaltar que en el año 2020 España tuvo largos periodos de confinamiento por la pandemia de la covid-19, que influyó muy negativamente en la salud mental, tal y como se ha demostrado en otros estudios.

El último ejercicio analizado es el 2023-2024 y los datos muestran un ligero crecimiento del 2 % —lo que supone una importante moderación con respecto al periodo 2022-2023, en el que subió más de un 20 %—.

Por otro lado, llaman la atención dos bajadas: antes de la pandemia, entre 2019 y 2020, la cifra cayó en un 29,4 %; entre 2021 y 2022 se redujeron en un 6,2 %.

Ellas llaman más

Entre todos los datos también destaca una notable diferencia de género. Del total de llamadas realizadas desde la Región, el 55 % corresponden a madres y solo el 15 % a los padres.

No obstante, los avisos no llegan solamente por esta vía; el 12 % lo hacen otros familiares, casi el 6 % son de desconocidos, un 5 % por parte de amigos o personas cercanas, un 3 % de profesionales de centros educativos y un 2,6 % de otros profesionales.

Con respecto al dato de los otros familiares, Murcia es, junto a la Comunidad Valenciana, el territorio donde más consultas se reciben de esta categoría en concreto. Por tanto, se interpreta una mayor implicación por parte de tíos, abuelos, etc.

Cifras nacionales

Por otra parte, el estudio no ofrece datos regionales para los motivos por los que se producen las llamadas, pero sí nacionales. La violencia contra los menores es el principal motivo; un 61 % de las llamadas se produjeron por esta razón —maltrato físico y psicológico un 25 %, agresiones sexuales un 9 % y el abandono un 8 %—.

Las enfermedades o situaciones relacionadas con la salud mental representaron un 18,4 % del total de llamadas y la categoría de "otros problemas" supone el 19 % del volumen de atenciones.

Hay diferencias según el género: los casos para las niñas y mujeres adolescentes están más relacionados con situaciones de maltrato y agresión sexual. En el caso de los varones, suelen ser por problemas de salud mental que, además, se dan principalmente en los grupos de edad de entre 12 y 15 años.

En comparación con otros territorios de la península, la Región se encuentra en una posición intermedia en el crecimiento. Sitios como Baleares o Ceuta crecieron más de un 100 % (151 % y 140 %, respectivamente), mientras que otros como La Rioja o Aragón experimentaron una subida de entre el 30 y el 40 %. En algunas zonas incluso se rebajaron los datos: Cantabria, Canarias y Andalucía, por ejemplo, bajaron 12 %, 6,5 % y 2,5 %, respectivamente.

Nuevo estudio

La Fundación ANAR presentó algunos de sus datos a nivel nacional para el periodo 2025. En concreto, atendieron un total de 20.000 llamadas, un 8,9 % más que en 2024.

El principal motivo de llamada por parte de niños y adolescentes fue la salud mental (51,8%) y, dentro de este problema, destaca la conducta suicida (29,6%), seguida de las autolesiones (12,3%), los trastornos de ansiedad (3,2%) y depresión o tristeza (1,6%).

En concreto, ANAR ayudó a 6.467 niños y adolescentes que presentaban conducta suicida, de los cuales 1.405 habían iniciado ya la tentativa.

Además, en un 16,3% de los casos atendidos, los menores pidieron ayuda por maltrato físico y psicológico; un 5,2%, por agresiones sexuales y un 3,8%, por acoso escolar o ciberbullying.

ANAR destaca que un alto porcentaje de los menores que han llamado viven en familias con problemas, entre los que destacan, la violencia de género, el maltrato intrafamiliar, problemas legales, depresión, tristeza y las adicciones.