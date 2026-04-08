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Energía

El freno a la nueva planificación eléctrica amenaza el Plan Industrial regional y genera incertidumbre inversora

La subestación ‘Argos’ y nuevas plantas solares, siguen pendientes del visto bueno ministerial

El consejero Juan María Vázquez visita la planta fotovoltaica que la firma China Three Gorges Europe (CTGE) tiene en Mula.

El consejero Juan María Vázquez visita la planta fotovoltaica que la firma China Three Gorges Europe (CTGE) tiene en Mula. / CARM

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La necesidad de infraestructuras en la Región de Murcia que acompañen el crecimiento de las energías renovables y del tejido industrial ha llevado a la Comunidad a elevar el tono frente al Gobierno central, al que reclama decisiones urgentes para evitar un freno en inversiones clave.

La Comunidad ha instado al Gobierno nacional a publicar cuanto antes la planificación de la red eléctrica, una medida que considera esencial para desbloquear el desarrollo de su Plan Industrial. Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, esta decisión permitiría liberar más de 1.680 megavatios de potencia destinados a nuevos proyectos industriales y urbanísticos, además de contribuir a poner fin al denominado "desierto energético" del Noroeste regional.

Durante una visita a una planta fotovoltaica en Mula, el consejero subrayó que el Ejecutivo autonómico ya presentó una propuesta inicial de planificación —aprobada en primera instancia por el Ministerio— junto con alegaciones posteriores. A su juicio, ese documento permitiría activar proyectos actualmente bloqueados. Sin embargo, advirtió de que "gran parte del despliegue y desarrollo de este plan estratégico está pendiente de la decisión que tome finalmente el Ministerio".

Entre las infraestructuras previstas figura la subestación eléctrica 'Argos', concebida para abrir nuevas oportunidades de inversión en la comarca del Noroeste, especialmente en plantas solares. No obstante, el proceso quedó en suspenso tras el periodo de alegaciones abierto por el Ministerio, lo que, según el consejero, ha generado "incertidumbre e inseguridad tanto en el Gobierno regional como en los posibles inversores".

La fotovoltaica ya representa más del 41% de la potencia total instalada en la Región

En paralelo, el responsable autonómico destacó el creciente peso de las energías renovables en el mix energético regional. Los últimos datos sitúan a la energía solar fotovoltaica cada vez más cerca del liderazgo, con 2.747 MW instalados frente a los 3.263 MW de los ciclos combinados. En términos globales, la fotovoltaica representa ya más del 41% de la potencia total instalada, porcentaje que asciende al 46,4% si se incluyen otras fuentes limpias como la eólica y la hidráulica.

En este contexto, Vázquez defendió el potencial estratégico de las renovables con una afirmación contundente: "Nuestro petróleo es el sol". A su juicio, el aprovechamiento de este recurso permitirá a la región reducir su exposición a los vaivenes geopolíticos de los combustibles fósiles y ganar competitividad económica.

El consejero también alertó de otros frentes pendientes, como la falta de una decisión sobre el aumento del límite de inversión en redes por parte de las distribuidoras. Según indicó, estas compañías ya anticipan niveles superiores al 60% para 2025, pero la ausencia de confirmación oficial está generando inquietud en el sector.

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Por último, señaló la carencia de una planificación sólida en materia de almacenamiento energético, más allá de la normativa autonómica. Este elemento resulta clave, apuntó, para dotar de estabilidad al sistema eléctrico, facilitar la integración de renovables y atraer nuevas inversiones vinculadas a los mercados de flexibilidad.

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