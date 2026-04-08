Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fiestas de PrimaveraActividades Fiestas de PrimaveraPinturas históricas en CartagenaEl grupo de música 'Rata'Obras en la MoreríaFuturo de Felipe Moreno en el Real Murcia
instagramlinkedin

Medio ambiente

Ecologistas en Acción amenaza con ir a los tribunales por el retraso en la protección de El Valle y Carrascoy

La organización acusa al consejero de Medio Ambiente de "faltar a la verdad" en la Asamblea y sospecha que la demora se debe a "intereses urbanísticos"

Imagen del Parque Regional de El Valle y Carrascoy

Imagen del Parque Regional de El Valle y Carrascoy / Ecologistas en Acción

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Más de tres décadas después de su declaración como espacio protegido, el Parque Regional de El Valle y Carrascoy sigue sin contar con su principal instrumento de ordenación. Esta situación ha vuelto al centro del debate político en la Región de Murcia tras las recientes declaraciones del consejero de Medio Ambiente en la Asamblea Regional, que han sido duramente cuestionadas por Ecologistas en Acción.

La organización ecologista acusa al titular de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, de "faltar a la verdad" al justificar el retraso en la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque. El conflicto surge a raíz de una intervención parlamentaria del pasado 26 de marzo, en la que el consejero respondió a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, María Marín, sobre la situación de protección del espacio natural.

Según recuerdan los ecologistas, la Consejería sacó a información pública en abril de 2023 el Plan de Gestión Integral de varias sierras, entre ellas Carrascoy y El Valle. Marín cuestionó por qué se prioriza este instrumento —de menor alcance territorial— frente al PORN del parque regional, pendiente desde 1992, cuando se declaró el espacio protegido.

La organización denuncia que el Gobierno regional está priorizando un plan "menor"

En su respuesta, Vázquez argumentó que el Plan de Gestión Integral se está tramitando antes porque "ya se había comenzado a trabajar con este documento y queríamos finalizarlo". Una explicación que Ecologistas en Acción rechaza de plano. A su juicio, esta afirmación resulta "engañosa", ya que el PORN comenzó a elaborarse en 1993, mientras que el plan ahora priorizado no pudo iniciarse antes de 2006.

El portavoz de la organización, Pedro Luengo, critica con dureza este argumento y considera que "hay que tener mucha cara" para justificar la prioridad del nuevo plan por su supuesta antigüedad, cuando el documento clave acumula décadas de retraso. A su entender, los distintos gobiernos regionales han ido encadenando excusas —desde la complejidad técnica hasta la oportunidad de finalizar otros planes— para evitar cumplir con la obligación legal de ordenar el parque.

El puerto de la Cadena en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy

El puerto de la Cadena en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy / L.O

Antecedentes e intereses

Para los ecologistas, el retraso no es casual. Sostienen que la demora en aprobar el PORN podría estar vinculada a intereses urbanísticos en zonas del parque que quedarían fuera del ámbito del Plan de Gestión Integral. En este contexto, recuerdan que durante el debate parlamentario se aludió a la empresa urbanizadora Profusa, del Grupo Fuertes, en una intervención de la portavoz de Podemos, María Marín, que fue interrumpida en el hemiciclo.

La organización ecologista también pone el foco en antecedentes similares. En este sentido, rtememora el intento del Gobierno regional de reducir la superficie protegida del parque mediante una disposición incluida en la Ley del Suelo de 2001, finalmente anulada por el Tribunal Constitucional en 2012 por generar inseguridad jurídica y vulnerar principios básicos de protección ambiental. Aquella sentencia, subrayan, también frustró otros desarrollos urbanísticos de gran impacto, como el proyecto de Marina de Cope.

La portavoz de Podemos aludió en la Asamblea a posibles presiones de la empresa Profusa

Otro de los puntos de fricción es la interpretación de la normativa estatal. El consejero defendió que primero se aprobará el Plan de Gestión Integral y posteriormente se elaborará un documento unificado con el PORN para "dar mayor seguridad jurídica". Sin embargo, Ecologistas en Acción sostiene que la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece precisamente lo contrario: cuando coinciden distintas figuras de protección, los instrumentos deben coordinarse y aprobarse de forma integrada.

Desde su punto de vista, aprobar los planes por separado solo aumentará la incertidumbre, especialmente entre propietarios de terrenos afectados, que seguirían "en un limbo" sin saber qué normativa les es aplicable.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, la organización ha dado un paso más y ha presentado una reclamación formal ante la Consejería para exigir la aprobación del PORN. Si no obtiene respuesta —o si esta resulta insuficiente—, anuncia que acudirá a los tribunales y presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el Consejo de Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay retenciones en la confluencia del Arco Noroeste
  2. Confirmado por Hacienda: Murcia activa nuevas deducciones en la Renta 2025 para gafas, gimnasio y coche eléctrico
  3. David García, usuario desconectado de la red eléctrica: “En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz”
  4. Buscan a una niña de dos años desaparecida desde hace más de doce días en Caravaca de la Cruz
  5. El lado oscuro del Bando de la Huerta: trifulcas, agresiones e intoxicaciones etílicas
  6. Primera denuncia contra la ampliación de usos del cine Rex de Murcia
  7. El desfile del Bando de la Huerta 175 aniversario y mucho más: Este es el programa de hoy para las Fiestas de Primavera del 2026
  8. Construirán dos glorietas por más de un millón de euros para mejorar la seguridad vial en Cartagena

Ecologistas en Acción amenaza con ir a los tribunales por el retraso en la protección de El Valle y Carrascoy

Ecologistas en Acción amenaza con ir a los tribunales por el retraso en la protección de El Valle y Carrascoy

La Arrixaca implanta un sistema para tratar la desnutrición grave de pacientes en tratamientos de hemodiálisis

La Arrixaca implanta un sistema para tratar la desnutrición grave de pacientes en tratamientos de hemodiálisis

El PP propone al Gobierno de España una deducción de la renta de hasta 600 euros para celíacos

El PP propone al Gobierno de España una deducción de la renta de hasta 600 euros para celíacos

Estas son las 7 nuevas deducciones fiscales que "ahorrarán a los murcianos más de 20 millones de euros"

Estas son las 7 nuevas deducciones fiscales que "ahorrarán a los murcianos más de 20 millones de euros"

El reto de la integración: los colegios públicos de la Región de Murcia acogen al 85% de los alumnos extranjeros

El reto de la integración: los colegios públicos de la Región de Murcia acogen al 85% de los alumnos extranjeros

Tornel: "Hay una desconexión entre las estadísticas y la realidad"

Tornel: "Hay una desconexión entre las estadísticas y la realidad"

Cristina Moral: "Es muy gratificante ver que los chicos avanzan en sus estudios"

Cristina Moral: "Es muy gratificante ver que los chicos avanzan en sus estudios"

Los pantanos ganan siete hectómetros cúbicos en siete días

Tracking Pixel Contents