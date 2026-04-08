Cristina Moral: "Es muy gratificante ver que los chicos avanzan en sus estudios"

Cristina Moral, docente de Lengua y Literatura del IES Julián Andúgar de Santomera, aterrizó como responsable del Aula de Acogida de este centro educativo de la Región en el curso 2021-2022 sin tener muy claro si estaba preparada para afrontar el reto: ponerse delante de una veintena de alumnos extranjeros con escaso o nulo conocimiento del idioma para guiarles en su proceso educativo.

Ahora, echando la mirada atrás, tiene claro que es un camino duro para los jóvenes, "a quienes incluso les cambia la mirada tras unos meses en este recurso de apoyo", y afirma que "resulta muy gratificante ver que los chicos avanzan en sus estudios, ver que tienes alumnos que ya están en Bachillerato o que han iniciado un ciclo de FP".

En su clase, una de las cincuenta Aulas de Acogida que funcionan este curso en la comunidad autónoma, tiene 22 estudiantes de entre 13 y 17 años procedentes de Marruecos, Mali, Ghana, Costa de Marfil y Brasil, quienes han llegado con un total desconocimiento del idioma.

"En las clases les enseño español, pero que aprendan el idioma no es el fin en sí mismo, sino el medio para que logren integrarse y que poco a poco lleguen a estar en el aula de su grupo de referencia", explica Moral en palabras para La Opinión.

"Esta enorme multiculturalidad aporta riqueza y también retos muy interesantes", apunta

Esta veintena de alumnos están divididos en tres niveles de español y pueden permanecer en el Aula de Acogida hasta un máximo de tres años, "aunque en los primeros meses ya vemos avances muy importantes", apunta la profesora.

Durante las clases cuentan con contenidos distribuidos por bloques, en los que tocan ámbitos como la comunicación, la gramática y el conocimiento cultural, tanto de España como de la Región de Murcia.

La profesora del IES Julián Andúgar reconoce que en los últimos años se ha visto un importante flujo migratorio de la zona del Magreb hacia la Región de Murcia, algo que se está reflejando también en el aula. "Esta multiculturalidad nos aporta una gran riqueza, pero también retos muy interesantes", explica, ya que "trabajamos con ellos para que se integren en el centro, pero también socialmente, que sepan hacer gestiones", ya que en muchas ocasiones son los hijos los que actúan de traductores de los padres.

Para Cristina Moral "es fundamental contar con recursos de este tipo y que en los centros todo el equipo vayamos a una".

Sin embargo, echa en falta una mayor visibilidad del trabajo de estos chicos en el Aula de Acogida, ya que "ya que pueden llegar a pasar en ella hasta 17 horas semanales y no ven el resultado de este esfuerzo en las notas de evaluación que aparecen en Mirador", por lo que le gustaría que se pudiera calificar.