Emergencias
El Consejo de Ministros incluye a Sierra Espuña como ‘zona catastrófica’
El Consejo de Ministros aprobó la declaración de 'zona catastrófica' para Sierra Espuña tras el incendio forestal que arrasó más de 400 hectáreas, según anunció la ministra Elma Saiz
E. P.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración de 'zona catastrófica' –ahora Zonas Afectadas Gravemente por Emergencias de Protección Civil– para Sierra Espuña, después del incendio forestal sufrido la semana pasada y que "calcinó más de 400 hectáreas". Así lo anunciaba la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Además, también se han incluido en esta declaración otras zonas de la Región que entre el 10 de febrero y el 30 de marzo padecieron emergencias de Protección Civil, especialmente debido al efecto de las borrascas 'Nils' y 'Therese'. En total, el Consejo de Ministros ha incluido 42 episodios catastróficos en todo el territorio español, incluyendo a otras doce comunidades: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja y País Vasco.
Entre las fechas citadas, los Gobiernos de estos trece territorios comunicaron al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) "múltiples activaciones de planes autonómicos de protección civil por las borrascas", pero también informaron sobre "otras emergencias" que motivaron la activación de protocolos específicos a raíz de "incidentes en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y episodios de contaminación".
Interior ha explicado que esta medida activa ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; en bienes de las corporaciones locales, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para hacer frente a la emergencia. Asimismo, habilita a otros departamentos ministeriales para aprobar y ejecutar otras ayudas, así como para declarar zonas de actuación especial todas las incluidas en el acuerdo del Consejo.
- David García, usuario desconectado de la red eléctrica: “En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz”
- Ya hay retenciones en la confluencia del Arco Noroeste
- Confirmado por Hacienda: Murcia activa nuevas deducciones en la Renta 2025 para gafas, gimnasio y coche eléctrico
- Construirán dos glorietas por más de un millón de euros para mejorar la seguridad vial en Cartagena
- Viaje al interior de un búnker en Murcia preparado para resistir la guerra: puerta de 350 kilos, filtro nuclear y autonomía total
- Caos en las nóminas de la Región: el retraso de las cotizaciones obliga a rehacer miles de pagos
- El Concurso Nacional de Michirones y la inauguración de los espacios sardineros: este es el programa de hoy para las Fiestas de Primavera del 2026
- Primera denuncia contra la ampliación de usos del cine Rex de Murcia