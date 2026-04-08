La Comunidad realizará 8.000 inspecciones en el ámbito industrial

El Gobierno regional, en el marco del Plan Industrial, sigue ampliando "la protección a la población" a través del programa de inspecciones que lleva a cabo anualmente la Dirección General de Industria, Energía y Minas. "Lo hace en concreto en línea con el objetivo ‘Más Empleo’ y la acción ‘Seguridad y bienestar de los trabajadores del sector industrial’, y este año se van llevar a cabo más de 8.000 actuaciones de control, inspección y verificación", destacó el responsable del departamento, Federico Miralles.

Estas actuaciones se realizan en establecimientos industriales y mineros, así como en instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico. "La cifra es similar a la de la pasada campaña, pero la principal novedad es que las actuaciones se amplían este año con la inclusión de inspecciones de vehículos de segunda mano comercializados en desguaces, de puertas peatonales automáticas de entrada al zaguán de los edificios residenciales, e inspección de fabricantes que trabajan metales preciosos creando joyas u objetos decorativos", puntualizó Miralles.

El director general destacó esta ampliación de objetivos y recordó que "ya en la campaña de 2025 el plan extendió su vigilancia a supermercados, instalaciones frigoríficas con amoniaco como refrigerante, instalaciones de recarga eléctrica y auditorías energéticas". En este sentido, insistió en que "el plan contempla tanto las fases de inscripción y legalización como las de mantenimiento de las instalaciones, con el fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para el resto de la población".

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En la actualidad se están tramitando las propuestas de sanción correspondientes al Plan de Inspecciones del año 2025. "Como indicador, señalar que se abrieron un total de 90 expedientes administrativos, de los que 72 resultaron en propuestas de expediente sancionador", advirtió Federico Miralles, con vistas a la campaña de este año.