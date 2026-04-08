Broncano alucina con la confesión de un murciano que golpeó con un legón al Mickey Mouse de la Plaza Mayor de Madrid

Murcia llegó a Madrid con legón en mano, y la Puerta del Sol lo notó. Martín Fenollar, vecino de Alguazas, acudió esta semana al programa La Revuelta, de David Broncano en La 1 de TVE, dispuesto a presentar al país uno de los concursos más peculiares de la Región: el lanzamiento de legón que él y sus amigos celebran desde 1998.

Lo que no tenía previsto era que, antes incluso de sentarse frente al presentador, el icónico Mickey Mouse de la Plaza Mayor ya habría recibido un buen golpe a manos (o más bien a legón) del grupo de murcianos.

El propio Martín lo confesó sin anestesia ante Broncano y el público del programa: la euforia de visitar el teatro, unas cañas de por medio y el legón en la mochila fueron una combinación demasiado peligrosa. "Lo he arboleado y le he dado al Mickey en la cabeza", soltó tan campante, refiriéndose a la figura de Mickey Mouse que los turistas llevan años fotografiando en la plaza.

Lo que en Murcia se llama un taponazo (o un legonazo, según el momento) fue, según él insistió varias veces, completamente accidental. "Ha sido sin querer, hemos venido con la euforia y se nos ha escapado el legón", se justificó ante un Broncano que no daba crédito.

El presentador, visiblemente sorprendido, intentó mediar en el asunto diplomático que se abría ante sus ojos. "¿Y qué puedo hacer yo? Yo no tengo contacto con Disney", respondió entre risas antes de zanjar el tema con la ironía que le caracteriza.

El concurso más murciano del mundo

Pero más allá del incidente con el ratón más famoso del mundo, Martín llegaba a La Revuelta con un título bajo el brazo: es el campeón vigente del concurso de lanzamiento de legón de Alguazas, una competición que él y sus amigos han celebrado cada año desde 1998 y que tiene su propio palmarés, sus propias reglas (no vale dar vueltas como en el lanzamiento de martillo, aunque ya ha habido más de uno que se ha lisiado con el legón) y hasta su propio récord histórico.

Este lo ostenta, con 39 metros, su amigo Diego Mulero, quien falleció el año pasado y a quien el grupo recuerda con especial cariño. Martín, actual campeón, lanzó el legón hasta los 31 metros, una marca respetable aunque todavía lejos de la leyenda. Broncano, que no había visto un legón en su vida, recibió una rápida clase magistral: "Eso no es una azada, eso es un legón. Es típico de Murcia".

"Solidarios los del legón"

Por si el cuadro no fuera ya lo suficientemente entrañable, Martín remató su intervención con el detalle que terminó de conquistar al público del programa: la mitad de la recaudación del concurso se destina íntegramente a una asociación contra el cáncer de Alguazas. Broncano, que había seguido toda la historia con una mezcla de incredulidad y admiración, no pudo evitar el elogio: "Encima solidarios los del legón. Qué gente".