Aviso a los trabajadores murcianos que fuman: las empresas pueden exigir a sus empleados que recuperen el tiempo de cada pausa

Un cigarrillo, dos, tres... Las pausas para fumar se repiten a lo largo de la jornada laboral en miles de empresas españolas y, por extensión, murcianas y muchos trabajadores ni siquiera se plantean que ese tiempo tiene consecuencias legales.

Sin embargo, el abogado laboralista Juanma Lorente lanza un aviso claro en su cuenta de TikTok: quien baje a fumar fuera del descanso permitido tendrá que recuperar ese tiempo, y la empresa está en su derecho de exigirlo.

Un cronómetro en la puerta

La ley ampara a las compañías para llevar un control exhaustivo de las ausencias de sus empleados. Según Lorente, el margen que tiene el empleador es amplio: "La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que tú pulses cuando sales y pulses cuando vuelvas. Ese tiempo tendrás que recuperarlo antes de salir, sino estás incumpliendo tu jornada laboral y te pueden sancionar".

El letrado matiza, no obstante, que fumar durante los 15 minutos del descanso para el café no plantea ningún problema legal. El conflicto surge cuando el trabajador abandona su puesto en otros momentos de la jornada para encender un cigarrillo. En ese caso, el tiempo consumido debe recuperarse antes de marcharse.

Fumar no es como ir al baño

El argumento jurídico es rotundo. "Fumar no es como ir al baño, no es una necesidad fisiológica humana, por lo tanto, podrás fichar tanto a la entrada como a la salida", insiste Lorente. A diferencia de otras pausas que sí están amparadas por razones biológicas, el consumo de tabaco no tiene ese respaldo, lo que deja al trabajador en una posición de clara desventaja legal si decide saltarse la norma.

También para los vapers

Lorente va más allá y apunta que esta medida podría tener incluso un efecto positivo en la salud laboral, al convertirse en "un aliciente para fumar menos o dejar de fumar directamente". Además, el abogado recuerda que la normativa no distingue entre tipos de consumo: aplica por igual a quienes fuman tabaco convencional y a quienes utilizan cigarrillos electrónicos o vapers.

En definitiva, el trabajador que salga a fumar fuera de su pausa reglamentaria se arriesga a una sanción y, como mínimo, a alargar su jornada hasta completar las horas pactadas. La empresa, en este caso, tiene la ley de su lado.