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La Agencia Tributaria Estatal prevé ingresar 682 millones por la renta de los murcianos

El organismo del Estado cree que este año registrará "un 2,2% más" de declaraciones

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. / Carlos Luján / Europa Press

EFE

La Agencia Tributaria estima que la campaña de la Renta 2025 registrará 803.284 declaraciones, con un incremento del 2,2% respecto al año anterior y un importe a ingresar de 682 millones de euros, un 26,4% más que en 2023.

La previsión de la Agencia Tributaria indica que se presentarán 682.066 declaraciones individuales, un 2,8% más que en 2023, y 121.218 declaraciones conjuntas, lo que supone una disminución del 0,7%.

En cuanto a las rentas de patrimonio, el Estado prevé ingresar 17 millones de euros de un total de 1.995 declaraciones, lo que supondrá un 26 por ciento de incremento respecto al año anterior.

En total, se espera que 203.965 declaraciones resulten a ingresar y 538.749 a devolver, con un importe total a ingresar de aproximadamente 682 millones de euros y 417 millones a devolver.

Durante la campaña de la Renta 2024, que cerró el 30 de diciembre de 2025, se contabilizaron 792.437 referencias obtenidas, de las cuales el 70,21% correspondieron a declaraciones con resultado a devolver. Entre abril y mayo se presentaron 510.744 declaraciones, lo que confirma que la mayor concentración de trámites se produce al inicio del periodo.

En cuanto a los canales de atención, 17.851 contribuyentes realizaron sus declaraciones mediante asistencia presencial en oficinas, mientras que 26.178 optaron por la vía telefónica. Estas cifras reflejan la consolidación de los servicios de apoyo personalizados que facilitan la gestión de la declaración.

La Agencia Tributaria recuerda que, pese a la concentración inicial, el periodo de presentación se prolonga varios meses, permitiendo a los contribuyentes elegir el canal y el momento que más les convenga para presentar su declaración.

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La previsión refleja también una tendencia creciente hacia la automatización y el uso de plataformas digitales, aunque los servicios de asistencia presencial y telefónica siguen siendo fundamentales para quienes requieren orientación personalizada.

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