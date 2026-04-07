La expedición murciana en el Sáhara llega a su fin tras una semana en campamentos de Tinduf

La expedición murciana desplazada a los campamentos saharauis de la localidad desértica de Tinduf llegó a su fin este lunes después de siete días de trabajo y convivencia con la población refugiada del Sáhara Occidental. El grupo ha estado compuesto por el secretario de Participación y Círculos de Podemos, Fernando Miñana; el secretario de Sociedad Civil de la formación morada, Joaquín Norte; el cura Joaquín Sánchez; el delegado del Frente Polisario en la Región, Omar Brahim, y miembros de Izquierda Unida, socio de coalición de Podemos.

Durante esta semana, los representantes de Podemos han mantenido encuentros institucionales con las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática para conocer de primera mano su situación y trasladarles su apoyo desde la comunidad murciana. "Hemos acompañado a este pueblo en su modo de vida habitual, en su día a día, y hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ministros y ministras, gobernadoras y alcaldesas que nos han contado las necesidades y las dificultades que tienen para seguir viviendo aquí", explicaba ayer Miñana. "Se trata de un entorno adverso, inhóspito, en el que además no deberían estar", prosiguió el secretario morado.

Miñana calificó de "injusticia histórica" que "el pueblo saharaui lleve 50 años en el desierto cuando ellos tienen su tierra, una tierra que es rica, que tiene fosfatos y una cantidad de pesca increíble". "Sin embargo –continuó–, lo que vemos es que el Gobierno de España ha decidido apoyar el Plan de Autonomía del Sáhara Occidental –para integrar el territorio bajo la soberanía de Marruecos–, un plan impulsado por Donald Trump y Netanyahu", evidenció el murciano.

El pasado 25 de marzo, pese a los votos en contra de PSOE y Vox, la Asamblea Regional aprobó una moción de Podemos-IU-AV en apoyo al pueblo saharaui. La iniciativa reclamaba su derecho de autodeterminación y denunciaba la vulneración de los derechos humanos que viene sufriendo desde el año 1975, "tras el abandono del Estado español. Una realidad marcada por la represión, el exilio y el expolio de los recursos que se extiende hasta nuestros días", apunta la formación.