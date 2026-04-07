50.500 plazas y cerca de 1.000 acciones formativas para los docentes

Los docentes de la Región cuentan este curso con una oferta de cerca de 1.000 acciones formativas y 50.500 plazas para que mejoren su formación. Estas actividades forman parte del Plan de Formación Permanente del Profesorado 2025-2026, que se desarrolla a través del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

La línea formativa de 'Actualización e innovación científica y didáctica' es la que más acciones incluye, con 210 cursos distintos sobre metodologías, actualización didáctica y ABP, e incluye proyectos de innovación educativa como Referen-T.

'Competencia digital' ofrece 207 acciones formativas, entre las que destacan las actividades para acreditar la competencia digital docente en los niveles A1 hasta B2, con 2.000 plazas.

La formación sobre 'Atención a la diversidad' tiene 81 acciones formativas , como los programas de respuesta educativa al alumnado TEA, el programa 'Panda' para la alfabetización, el Congreso de bienestar emocional y el Congreso Incluyo.

La línea de 'Autonomía de centros' ofrece 103 acciones formativas distribuidas entre los seminarios de directores y las acciones para el desarrollo de los centros de excelencia CAF-Educación.

'Formación Profesional' cuenta con 73 acciones formativas, que actualizan los conocimientos sobre avances tecnológicos, cambios legislativos y nuevas orientaciones del sector productivo. Además, la línea 'Competencia en idiomas', dispone de 26 acciones formativas para la acreditación de los niveles B2, C1 y C2 de inglés y francés, y formación en metodologías Aicle para poder impartir enseñanza bilingüe.

El Gobierno regional ha incrementado considerablemente las acciones formativas previstas al inicio de curso, que eran de 302, ya que el Plan de Formación mantiene una estructura flexible y abierta y a lo largo del curso se han incorporado nuevas acciones que surgen de la necesidad de los centros docentes. El pasado curso 2024-2025 se programaron al inicio de curso algo más de 300 acciones formativas y finalmente se desarrollaron 1.146.

Transferencia al aula

La directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, Carmen Balsas, señaló que "las acciones formativas se diseñan de forma estratégica para asegurar que la formación se implemente directamente en la práctica docente, de forma que la transferencia de la formación recibida por los docentes al aula es prácticamente del 100 por ciento, sobre todo en formaciones de atención a la diversidad, convivencia y actualización didáctica". Además, añadió, "trabajamos con metodologías que priorizan la creación de productos finales que garantiza que el docente finalice la formación con materiales listos para su implementación en el aula".

La formación se ofrece en diversos formatos como cursos, seminarios, jornadas, congresos y microformaciones, en modalidad presencial, semipresencial y telemática.

Las acciones están dirigidas tanto al profesorado de enseñanzas regladas (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, escuelas oficiales de idiomas, educación permanente, conservatorios...), como a perfiles específicos como orientadores, directores, tutores, responsables de bibliotecas o compensatoria. Además, se consolida la oferta para funcionarios en prácticas y se incorporan nuevas propuestas de formación especializada por áreas, como acciones específicas para alumnado TEA, formación en convivencia escolar, prevención de adicciones o educación emocional.

También hay programadas formaciones sobre prevención de riesgos laborales y colectivos, dinamización de bibliotecas escolares, orientación y tutoría, o gestión de grupos.

La directora general remarcó que "a través del Plan de Formación el Gobierno regional sigue impulsando el crecimiento profesional de los docentes como un pilar fundamental para el avance del sistema educativo regional, respondiendo a los retos actuales mediante una oferta formativa diversa, renovada y orientada a la mejora constante".

Los docentes podrán consultar la oferta formativa y los plazos de inscripción en las páginas web del CPR y de Educarm.