Estas son las empresas murcianas más influyentes en 2026 según un estudio

La Región de Murcia continúa consolidándose como uno de los territorios con mayor dinamismo empresarial del sureste español. Un reciente estudio ofrece una radiografía detallada de sus principales compañías y del conjunto del tejido productivo, destacando el peso de sectores estratégicos y la capacidad de crecimiento de sus empresas.

El informe anual 'Top empresas españolas por provincias', elaborado por Accumin Intelligente, identifica a las compañías más relevantes de cada territorio a partir de una metodología multidato. Para su elaboración se han combinado encuestas a profesionales locales, indicadores de presencia digital y publicitaria, índices de crecimiento, número de empleados y volumen de facturación, entre otros parámetros. El resultado es un ranking que no solo mide tamaño o su facturación, sino también influencia y proyección empresarial.

En el caso de la Región de Murcia, el estudio sitúa en las primeras posiciones a tres empresas que reflejan con claridad la diversidad del modelo económico regional: Grupo Fuertes, Primafrio y PcComponentes. Cada una de ellas lidera su ámbito de actividad y contribuye de forma significativa al desarrollo económico del territorio. De esta manera, aunque otros gigantes murcianos como Hefame, Grupo Orenes, o García Carrión, entre otros, superan en facturación a PcComponentes, otros indicadores la alzan por encima para lograr el tercer puesto.

Grupo Fuertes encabeza la clasificación con una puntuación de 30,81. Se trata de uno de los principales conglomerados empresariales del país, con una fuerte implantación en el sector de la alimentación. A través de marcas como ElPozo, Fripozo, Luzón o Terra Natura, el grupo ha construido una estructura sólida que supera los 5.300 empleados y alcanza una facturación de más de 1.844 millones de euros. Su actividad tiene un impacto directo en la economía regional, tanto por la generación de empleo como por su capacidad exportadora, que contribuye a posicionar los productos murcianos en mercados nacionales e internacionales.

Convención de empleados de El Pozo Alimentación. / El Pozo

En segunda posición se sitúa Primafrio, con una puntuación de 25,84. La compañía, especializada en transporte y logística, cuenta con más de 6.400 trabajadores y una facturación cercana a los 592 millones de euros. Su crecimiento está vinculado al desarrollo del transporte internacional de mercancías, especialmente en el ámbito de los productos perecederos, lo que refuerza el papel de la Región de Murcia como enclave logístico estratégico dentro de Europa.

El tercer puesto lo ocupa PcComponentes, con una puntuación de 23,36. La empresa, centrada en el comercio electrónico de productos tecnológicos, suma cerca de 600 empleados y supera los 561 millones de euros de facturación. Su evolución ilustra el avance de los modelos de negocio digitales y la creciente relevancia del e-commerce dentro del tejido empresarial murciano, en un contexto marcado por la transformación tecnológica y los nuevos hábitos de consumo.

El podio con las tres empresas más relevantes de la Región de Murcia, según el estudio. / Accumin Intelligence

Más allá de estas grandes compañías, el informe también pone el foco en la estructura global del tejido empresarial de la Región. En total, según este informe, la Región de Murcia cuenta con 67.415 empresas activas, distribuidas principalmente en municipios como Lorca, Totana, Jumilla, Yecla, Cartagena y la capital regional. Esta distribución evidencia la existencia de distintos polos de actividad económica, cada uno con sus propias especializaciones productivas.

El análisis permite observar una economía diversificada, en la que conviven sectores tradicionales —como la agroalimentación— con otros en expansión, como la logística o el comercio digital. Esta combinación contribuye a dotar de estabilidad al conjunto del sistema productivo, al tiempo que favorece su adaptación a los cambios del mercado.

Noticias relacionadas

El estudio de Accumin Intelligente ofrece, en este sentido, una imagen de una Región de Murcia que mantiene una base empresarial sólida y en evolución, apoyada tanto en grandes grupos consolidados como en un amplio entramado de pequeñas y medianas empresas. La interacción entre estos actores resulta clave para sostener el crecimiento económico y reforzar la competitividad del territorio en el conjunto nacional.