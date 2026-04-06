El SMS aprueba la cartera de servicios de Fisioterapia en Atención Primaria

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aprobado la cartera de servicios de Fisioterapia en Atención Primaria, un documento que establece el marco de actuación de esta disciplina de salud en este nivel asistencial. El objetivo principal es prestar una asistencia "eficaz y eficiente, al definir con exactitud las patologías susceptibles de ser atendidas por los profesionales desde los centros de salud", según han informado desde el Ejecutivo regional.

La gerente del SMS, Isabel Ayala, ha explicado que con esta actuación "agilizamos el tratamiento de las patologías relacionadas con esta especialidad y favorecemos la recuperación de los pacientes en el menor tiempo posible, al evitar derivaciones inadecuadas, que llevan a demoras innecesarias. Se trata de asegurar que cada paciente sea atendido en el nivel asistencial que su proceso requiera, bien en Atención Primaria o en Atención Hospitalaria, en función de criterios de complejidad terapéutica".

El SMS cuenta con 78 fisioterapeutas que trabajan en Atención Primaria, 27 más que hace seis años, lo que supone un incremento del 53 por ciento en el número de estos profesionales sanitarios.

Con esta iniciativa, la cartera de servicios de Fisioterapia en Atención Primaria centra su actuación en las patologías de mayor prevalencia y baja complejidad, y actúa tanto en la recuperación de la salud como en la promoción y prevención de enfermedades. El objetivo es evitar demoras innecesarias y optimizar los recursos humanos y materiales disponibles.

La cartera de servicios se estructura en torno a dos grandes áreas de intervención. La primera se centra en la prevención del desarrollo o la progresión de patologías, a través de la atención comunitaria y la educación para la salud grupal.

La segunda área abarca los procedimientos terapéuticos, que incluyen el tratamiento y los cuidados de rehabilitación para el control de síntomas y la mejora funcional en procesos ya establecidos.

Atención especializada por grupos poblacionales

Las modalidades de intervención se diversifican en cuatro tipos, de modo que se prevé una atención individualizada, que incluye la aplicación de técnicas basadas en evidencia y el seguimiento de pacientes con patologías crónicas mediante educación sanitaria y ejercicio terapéutico. Asimismo, se fomenta la atención grupal para aquellas patologías que lo permitan, así como la atención domiciliaria programada y la atención comunitaria en coordinación con el equipo de Primaria.

El documento detalla las prestaciones específicas para los diferentes grupos poblacionales. En la atención a menores, se incluye la colaboración con la enfermera comunitaria de enlace escolar y los centros docentes para la promoción de hábitos saludables, así como la educación para la salud dirigida a la familia.

En cuanto a la atención a la mujer, se prevé una intervención multidisciplinar en el climaterio, y el desarrollo de programas de ejercicio terapéutico en etapas pre y postparto.

Para el adulto y el anciano, la cartera de servicios incluye procesos traumatológicos de baja complejidad como esguinces de grado 1 y 2, luxaciones simples o alteraciones musculares y tendinosas, así como procesos osteoarticulares como dorsalgias o cervicalgias. También se aborda la incontinencia de urgencia y la patología respiratoria crónica estable.

Para el anciano frágil se establecen programas específicos de ejercicio terapéutico como el método Otago o Vig-frail para la prevención de caídas, trabajando resistencia, equilibrio y coordinación.

La nueva cartera también regula la atención a poblaciones especiales, como pacientes con patología cardiometabólica en fase III o pacientes oncológicos estables en fase no aguda, para la continuidad de programas de ejercicio terapéutico.

Se incluyen, además, programas de atención al dolor crónico o persistente, con programas educativos y de ejercicio terapéutico para el afrontamiento activo del dolor, a fin de fomentar la autonomía del paciente y la creación de auto grupos con paciente experto.

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Para garantizar la eficiencia del sistema, el documento especifica las patologías que, por su complejidad, deben ser derivadas al nivel asistencial hospitalario. Entre ellas se encuentran patologías neurológicas centrales o periféricas con compromiso radicular severo, fracturas, capsulitis adhesiva de hombro, grandes quemados, enfermedad respiratoria grave o artropatías que precisen valoración hospitalaria, entre otras.