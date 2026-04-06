El paro baja hasta los 74.369 desempleados en la Región, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 945 personas en marzo en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-1,2%), hasta los 74.369 desempleados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Murcia (18 veces), mientras que ha subido en ocho ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 5.885 parados, lo que supone un 7,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 748 menos (-1,45%); Construcción, con 93 menos (-1,76%); Agricultura, con 83 menos (-2,26%); e Industria, con 29 menos (-0,41%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, con ocho más (+0,1%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (50.669) y Sin empleo anterior (7.902), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.584), Construcción (5.181) e Industria (7.033).

En cuanto a sexos, de los 74.369 desempleados registrados en marzo, 46.525 fueron mujeres, 501 menos (-1,1%), y 27.844, hombres, lo que supone un descenso de 444 respecto al mes anterior (-1,6%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 156 parados menos que a cierre del pasado mes (-2%), mientras que entre las personas con 25 años y más se redujo en 789 desempleados (-1,17%).

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y 2.467, respectivamente.

Contratación

En marzo se registraron 48.123 contratos en la Región de Murcia, un 13% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 27.969 fueron indefinidos, cifra un 10% superior a la de marzo del año anterior, y 20.154 temporales (+17,6%).

Del número de contratos registrados en marzo, el 41,88% fue temporal (frente a un 39,61% del mes anterior) y el 58,12% indefinidos (el mes precedente fue el 60,39%).

Datos nacionales

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).