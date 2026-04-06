Pacma carga contra López Miras tras su participación en la Semana Santa de Lorca con una frase incendiaria: "Tira tú de la p*** cuádriga"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, volvió a ser uno de los protagonistas de la Semana Santa de Lorca. El jefe del Ejecutivo autonómico subió de nuevo a una cuádriga tirada por cuatro caballos durante el desfile bíblico pasional del Viernes Santo, una experiencia que ya había vivido en ediciones anteriores y que el partido animalista Pacma le afeó poco después en sus redes sociales con una imagen generada por inteligencia artificial.

Este desfile, en el que las históricas cofradías del Paso Azul y el Paso Blanco convierten las calles en un auténtico espectáculo de historia, fe y cultura, congregó como cada año a miles de visitantes llegados desde todos los rincones de España y más allá de las fronteras nacionales.

"Tira tú de la puta cuádriga"

Parte de esa tradición estuvo protagonizada por Miras, que no tardó en compartir su emoción a través de las redes sociales. El presidente calificó de "un honor poder vivir de nuevo este Viernes Santo único", palabras que reflejaron el vínculo que el dirigente autonómico posee con la Ciudad del Sol, pero que Pacma no dudó en calificar de "maltrato".

Javier Vendrell Camacho

"López Miras, ni Ben-Hur ni Teodosio del siglo IV: solo un político disfrazado normalizando el maltrato animal en pleno siglo XXI", dice la imagen publicada este domingo por el partido animalista, junto a una imagen realizada por IA que muestra al presidente murciano tirando de una cuádriga, en traje y cubierto de barro.

"Tira tú de la puta cuadriga", relata el post, que advierte que "López Miras es un mal ejemplo para nuestra sociedad: #lopezmirassalvaje".