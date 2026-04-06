Multa de 200 euros: la nueva señal de la DGT que puede pillar por sorpresa a muchos conductores murcianos

La última Semana Santa puso a prueba los nervios de miles de conductores de la Región de Murcia en las carreteras españolas. Entre el bullicio de la operación salida, los atascos y los desvíos habituales, algunos conductores se seguro que se toparon con algo que puede pillarles por sorpresa: un panel azul con un rombo blanco en su interior, a veces acompañado de un número.

Se trata de una señal discreta. Sin embargo, esconde una norma muy concreta, que si se salta, puede incurrir en una sanción de 200 euros para el usuario que la ignore.

Qué significa el rombo blanco sobre fondo azul

Esta señal identifica un carril VAO, es decir, un carril reservado para vehículos de alta ocupación, también conocido como carril BUS-VAO. Puede verse tanto en formato de señal vertical al borde de la vía como pintada directamente sobre el asfalto. Su función es clara: ese carril no está abierto a cualquier vehículo, sino únicamente a los que cumplan unas condiciones específicas de ocupación.

La clave está en el número que acompaña al rombo. Esa cifra indica el mínimo de ocupantes que debe llevar el vehículo para poder circular por ese tramo. En la mayoría de los casos son dos personas, aunque puede variar según la vía, por lo que conviene prestar atención a la señalización específica de cada tramo.

El carril bus VAO de la C-31 en Badalona. / L. O.

No es solo para coches con más de un ocupante

Estos carriles están diseñados para favorecer una circulación más fluida, especialmente en los accesos a grandes ciudades durante los momentos de mayor tráfico. Por eso, además de los vehículos compartidos, también pueden estar autorizados a circular por ellos autobuses, motocicletas, taxis y otros servicios, siempre según la normativa concreta del tramo y lo indicado en los paneles informativos de la vía.

En cualquier caso, no debe interpretarse como un carril de uso libre. Cada tramo tiene sus condiciones y saltárselas tiene consecuencias.

Carril BUS-VAO de la A-6 (Madrid). / L. O.

La multa por saltarse un carril VAO: 200 euros

Circular por un carril BUS-VAO sin cumplir los requisitos exigidos es una infracción recogida en el artículo 35.1.a del Reglamento General de Circulación, y la DGT ha recordado en varias ocasiones que la sanción asciende a 200 euros. Un precio caro para un despiste que, conociendo el significado de la señal, es completamente evitable.

La coincidencia de la implantación de esta señalización con la operación salida de Semana Santa hace especialmente importante conocer su significado antes de ponerse al volante, para anticiparse a este tipo de tramos y situarse en el carril correcto con tiempo suficiente.