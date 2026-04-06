Marruecos, Colombia y Senegal son las tres nacionalidades que más permisos obtienen para trabajar en la Región de Murcia

Youssef Zahiri, marroquí de 28 años, se despierta cada día antes del amanecer en su modesta vivienda de Molina de Segura para, junto a otros compañeros, trasladarse en furgoneta para empezar una larga jornada en los campos de la Región recogiendo frutas y verduras que abastecen ya no solo a los murcianos, sino también a buena parte de España y de otros países europeos. Como él, miles de trabajadores extranjeros ayudan a impulsar la economía regional cada día a través de su trabajo en uno de los sectores más exigentes e importantes. La nacionalidad de aquellos ciudadanos extranjeros que vienen a la Región y que consiguen autorización para trabajar más predominante es la marroquí: cuatro de cada diez migrantes que vieron concedida la autorización para poder trabajar en la Región de Murcia en 2025 procedían del país alauita. Así, de los 5.966 permisos registrados en la Comunidad, 2.596 fueron para personas de Marruecos.

A continuación, aunque bastante por detrás, aparecen Colombia, con 582, y Senegal, con 400, que completan el podio de los países con mayor presencia.

Tras ellos figuran Honduras, con 253 autorizaciones; Ecuador, con 192; Nicaragua, con 189; y Perú, con 143.

Entre los países europeos, el más destacado es Reino Unido, con 127 permisos, mientras que Argelia suma 107 y Venezuela, 105. Paraguay, con 102, y Ghana, con 99, también se sitúan entre los principales focos de procedencia.

Por continentes, África encabeza la clasificación con 3.493 autorizaciones, seguida de América, con 2.090. A mucha distancia aparecen los países ubicados en Europa aunque no pertenecen a la Unión Europea, con 219, y Asia, con 164. Este reparto confirma que el mercado laboral murciano sigue atrayendo sobre todo a trabajadores extracomunitarios, especialmente de países africanos y latinoamericanos.

En total, durante el año pasado fueron ciudadanos de más de cuarenta países distintos los que consiguieron el beneplácito de la Administración para poder trabajar en la Región.

Entre los países europeos fuera de la UE destaca Reino Unido, con 127 autorizaciones

Menores de 35, mayoría

Sin duda, todos estos extranjeros que buscan en nuestra tierra una oportunidad para trabajar con garantías y desarrollar su vida ayudan a aliviar la falta de relevo generacional en la Comunidad, especialmente en sectores con gravísimos déficits de mano de obra.

Cuatro de cada diez autorizaciones de trabajo se dieron para menores de 35 años en la Región durante el pasado año: 432 tienen entre 16 y 24 años y 2.529 van de los 25 a los 34 años, el grupo mayoritario. Los de 35 a 44 años acapararon 1.883 permisos; y 1.122 fueron para foráneos de 45 años en adelante. Por sexos, mayoritariamente son hombres, más del 70% (4.249 y 1.717 mujeres).