Final feliz para dos mochuelos 'polizones' llegados a Cartagena desde EEUU

Dos pequeños viajeros inesperados, llegados desde el otro lado del Atlántico, han protagonizado una historia de supervivencia que combina azar, rapidez institucional y cuidado especializado. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, junto con los agentes medioambientales de la Región de Murcia, ha logrado garantizar la supervivencia de dos ejemplares de mochuelo de madriguera —también conocido como mochuelo excavador— que llegaron accidentalmente al puerto de Cartagena a bordo de un crucero procedente de Miami, en Estados Unidos.

Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, todo comenzó en febrero de 2025, cuando estas pequeñas aves rapaces (búhos de pequeño tamaño) fueron detectadas en la embarcación tras una larga travesía que las dejó visiblemente agotadas. Una vez el barco atracó, los agentes medioambientales procedieron a su recogida y activaron un protocolo de actuación urgente.

El traslado inmediato al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en El Valle permitió evaluar su estado de salud y proporcionarles cuidados especializados en condiciones controladas. A partir de ese momento, se puso en marcha un proceso técnico y administrativo que culminaría meses después con su repatriación a su hábitat natural.

Fuentes autonómicas destacan que la llegada de estos ejemplares supuso "una situación excepcional" que exigía rapidez, coordinación y conocimiento técnico. La intervención permitió estabilizar a las aves y encauzar un proceso complejo en el que también participó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, calificó el caso como "una historia bonita, con final feliz", subrayando que demuestra "el valor de contar con unos servicios públicos preparados, con profesionales comprometidos y con recursos especializados capaces de actuar con rapidez".

Ferreira insistió en que sin la actuación inicial de los agentes medioambientales y el trabajo técnico y veterinario del centro de El Valle, "la pervivencia de estos dos ejemplares no habría sido posible". En su opinión, la Región de Murcia "ha vuelto a demostrar su capacidad de respuesta y su compromiso con la conservación de la biodiversidad".

Además, destacó que este tipo de intervenciones reflejan "un trabajo muchas veces discreto, pero enormemente valioso", que permite que animales llegados "en circunstancias totalmente ajenas a su medio" puedan regresar en buenas condiciones a su lugar de origen.

Una especie singular llegada por accidente

El mochuelo de madriguera (Athene cunicularia) es una pequeña rapaz nocturna originaria exclusivamente del continente americano, desde Canadá hasta el sur de Sudamérica. A diferencia de otros búhos, destaca por su hábito de anidar bajo tierra, aprovechando madrigueras abandonadas por otros animales o excavando las suyas propias.

De patas largas y ojos amarillos intensos, esta especie combina actividad diurna y nocturna, lo que la hace especialmente visible en su entorno natural. Su dieta incluye insectos y pequeños vertebrados, lo que la convierte en un eficaz controlador biológico en ecosistemas abiertos.

No obstante, su presencia en Europa es totalmente excepcional, ya que no forma parte de la fauna autóctona. En el continente europeo, su pariente más cercano es el mochuelo común (Athene noctua), que presenta hábitos de nidificación muy distintos.

Referente en conservación

Desde la Consejería subrayan que el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle se ha consolidado como una infraestructura de referencia en la atención a animales silvestres y en la coordinación de actuaciones vinculadas a la conservación.

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Asimismo, ponen en valor el papel de los agentes medioambientales, "frecuentemente los primeros en intervenir sobre el terreno", cuya experiencia resulta clave para actuar con eficacia ante situaciones imprevistas como la vivida en Cartagena.