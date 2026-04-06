Confirmado por Hacienda: Murcia activa nuevas deducciones en la Renta 2025 para gafas, gimnasio y coche eléctrico

La campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles 8 de abril y los contribuyentes murcianos tienen motivos de sobra para revisar con lupa su declaración. La Región de Murcia estrena este año un paquete de deducciones autonómicas que puede suponer un ahorro real en la factura fiscal de miles de familias.

Desde gastos en gafas graduadas hasta la compra de un vehículo eléctrico, pasando por ayudas específicas para enfermos de ELA o de enfermedades raras, el abanico de beneficios fiscales propios de la Comunidad se amplía de forma notable respecto al año anterior.

Murcia premia el deporte y el ejercicio físico

Una de las principales novedades para los murcianos es la aprobación de una deducción por la práctica deportiva y el ejercicio físico. Con esta medida, la Región de Murcia se pone al nivel de Andalucía, la Comunidad Valenciana y La Rioja, comunidades que ya contaban con este incentivo fiscal.

Los contribuyentes que hayan destinado dinero a actividades físicas a lo largo de 2025 podrán beneficiarse de este descuento en su declaración. Esta deducción permite recuperar el 30% de los gastos destinados a la práctica deportiva, con un tope de 150 euros al año.

El segmento de la población de la Comunidad que más se puede beneficiar de esta medida son los mayores de 65 años, que podrán acceder a una deducción de hasta el 100% de esos gastos, dentro del mismo límite anual.

Gafas, enfermedades raras y ELA: la salud, en el centro de las deducciones

El apartado más destacado de las novedades murcianas es, sin duda, la ampliación del catálogo de deducciones relacionadas con la salud. Según el análisis de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Murcia incorpora este año tres nuevos supuestos:

Gastos en cristales graduados y lentes de contacto . Una deducción muy esperada que beneficiará a miles de familias murcianas que cada año hacen frente al coste de la óptica.

. Una deducción muy esperada que beneficiará a miles de familias murcianas que cada año hacen frente al coste de la óptica. Gastos asociados a Enfermedades Raras. Un reconocimiento fiscal a una realidad que afecta a pacientes y familias que soportan gastos extraordinarios derivados de patologías de baja prevalencia.

Ayudas para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Murcia se une así a Extremadura y Galicia en la incorporación de este beneficio, sumándose a las comunidades donde ya estaba vigente: Asturias, Baleares y La Rioja.

El coche eléctrico también tiene premio en la declaración

En línea con la apuesta por la movilidad sostenible, la Región de Murcia introduce para esta campaña deducciones por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de infraestructura de recarga. Una medida que complementa las ya existentes a nivel estatal y que puede resultar especialmente atractiva para quienes hayan dado el salto al eléctrico durante 2025.

Las fechas clave que no puedes perder de vista

La campaña se pone en marcha este miércoles 8 de abril para quienes presenten su declaración por internet, ya sea a través de Renta Web o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Quienes prefieran el teléfono, mediante el servicio 'Le Llamamos', deberán esperar al 6 de mayo; y los que opten por acudir en persona a una oficina, hasta el 1 de junio.

El plazo para presentar la declaración finaliza en todos los casos el 30 de junio, aunque quienes tengan que ingresar y quieran domiciliar el pago deben hacerlo antes del 25 de junio. Además, si el resultado es a ingresar, existe la posibilidad de fraccionar el pago: un 60% al presentar la declaración y el 40% restante hasta el 5 de noviembre.

Novedades estatales que también afectan a los murcianos

Más allá de las deducciones autonómicas, los contribuyentes de la Región también deben tener en cuenta las principales novedades del marco estatal. La más relevante es una nueva deducción para las rentas del trabajo inferiores a 18.276 euros: quienes no superen el Salario Mínimo Interprofesional de 2025, fijado en 16.576 euros, podrán descontarse 340 euros en su declaración, lo que equivale a dejar exento de tributación ese tramo de renta.

En el otro extremo, las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros verán cómo su tipo impositivo sube del 28% al 30%.

Siguen vigentes, además, las deducciones por compra de vehículo eléctrico, mejora de la eficiencia energética, aportaciones a planes de pensiones, inversión en vivienda habitual adquirida antes de 2013 y donativos a entidades sin ánimo de lucro.