Chollo
Colas kilométricas en los Lidl de Murcia para hacerse con el microondas más potente y más barato del mercado: por solo 39,99 euros
La oferta arranca este lunes con un descuento poco habitual y con un modelo que reúne varias prestaciones muy buscadas para el día a día en casa
Los supermercados Lidl de la Región de Murcia se preparan para una de las ofertas del año en electrodomésticos: un microondas de 700 vatios por solo 39,99 euros, un precio difícil de encontrar en el mercado y que promete provocar colas en los establecimientos murcianos desde este lunes.
No es la primera vez que la cadena alemana trae a sus superficies auténticos chollazos. Hace poco más de una semana, con el inicio de la primavera, el supermercado ofrecía en su stock la solición para convertir tu hogar en un búnker anti polén, polvo y ácaros: el purificador de aire Livarno a 23,99 euros.
Hasta 6 niveles de potencia
El microondas negro 17L 700 W de SilverCrest cuenta con 6 niveles de potencia (150, 300, 400, 500, 600 y 700 W) y funciona mediante un mando giratorio que permite ajustar tanto el tiempo como la intensidad de forma sencilla e intuitiva. Permite calentar y descongelar, con un tiempo máximo de cocción de 30 minutos y un temporizador con señal de fin de cocción. Además, incorpora dos pies antideslizantes y un plato giratorio de cristal.
Un descuento del 16% que lo convierte en una ganga
Su precio original era de 47,99 euros, pero Lidl lo ha rebajado un 16%, dejándolo en esos llamativos 39,99 euros que lo convierten en uno de los microondas más económicos disponibles ahora mismo en las grandes superficies de la Región.
Si estás en Murcia y estás pensando en renovar el tuyo, conviene no esperar demasiado: este tipo de ofertas de la cadena alemana suelen desaparecer de las tiendas en cuestión de horas.
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