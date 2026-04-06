El campo murciano busca jóvenes: claves de las nuevas ayudas y cómo acceder

El relevo generacional en el campo murciano vuelve a situarse en el centro de la agenda política. En un contexto en el que cada vez menos jóvenes optan por desarrollar su carrera en la agricultura y la ganadería (solo un 9% de los agricultores tiene menos de 41 años), el Gobierno regional intensifica sus esfuerzos para facilitar el acceso a ayudas y acompañar a quienes sí están dispuestos a dar el paso.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha puesto en marcha un ciclo de jornadas informativas dirigido a jóvenes interesados en incorporarse al sector primario, con el objetivo de dar a conocer la nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 10,3 millones de euros. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto hasta el próximo 6 de mayo.

Según explicó la consejera Sara Rubira, la iniciativa busca evitar que la falta de información o de apoyo administrativo frene nuevas incorporaciones. En este sentido, subrayó que "queremos que estas ayudas lleguen al mayor número posible de jóvenes" y que nadie deje pasar esta oportunidad "por no saber cómo tramitar la solicitud".

Las sesiones se celebrarán en distintos puntos estratégicos de la Región de Murcia: el 16 de abril en el CIFEA de Jumilla, el 21 de abril en el CIFEA de Torre Pacheco y el 28 de abril en la Oficina Comarcal Agraria de Caravaca de la Cruz. En ellas, técnicos de la Consejería detallarán los requisitos, cuantías y documentación necesaria, además de ofrecer atención personalizada a los asistentes.

Cartel de la primera de las jornadas informativas dirigidas a jóvenes que se celebra en Jumilla. / CARM

La iniciativa no solo pretende informar, sino también acompañar a los futuros profesionales en un proceso que puede resultar complejo. Tal y como defendió Rubira, estas jornadas son "una herramienta fundamental para estar cerca de los jóvenes, escuchar sus necesidades y ayudarles a dar el paso hacia una actividad profesional con futuro".

El Gobierno regional considera que garantizar el relevo generacional es clave tanto para la sostenibilidad del sector primario como para la supervivencia del medio rural. "Estamos hablando de oportunidades reales para emprender, fijar población en el territorio y asegurar el futuro de una actividad esencial", afirmó la consejera.

La convocatoria mantiene, además, medidas que ya han demostrado su eficacia en años anteriores, como el apoyo adicional a las mujeres que deciden incorporarse al sector, con el fin de impulsar su presencia al frente de explotaciones agrarias y ganaderas.

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Los datos avalan la continuidad de estas políticas. En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha movilizado cerca de 20 millones de euros en tres convocatorias, lo que ha permitido la incorporación de más de 500 jóvenes, 245 de ellos en la última edición. Una cifra que, según Rubira, evidencia el impacto de estas ayudas y marca el camino a seguir: "Queremos que siga creciendo".