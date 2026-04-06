Los Bomberos de Murcia contarán con un dron para optimizar la respuesta ante emergencias

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha anunciado la próxima adquisición de un dron destinado al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), según ha informado el Consistorio.

Este nuevo recurso tecnológico tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio, dotando al cuerpo de una herramienta de activación inmediata que permita una intervención autónoma desde el momento del aviso.

El dispositivo se utilizará para la evaluación inicial de escenarios en incendios, rescates, accidentes de tráfico, búsqueda de personas desaparecidas e inspecciones en altura o zonas de difícil acceso.

La obtención de imágenes aéreas en tiempo real proporcionará una visión global de la situación, con el fin de facilitar la toma de decisiones estratégicas y aumentar la seguridad de los efectivos durante los primeros minutos del operativo.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que esta incorporación forma parte de un proceso de modernización del servicio mediante la inversión en medios técnicos.

Según el edil, el objetivo es dotar a los bomberos de herramientas propias que permitan evaluar los escenarios con mayor precisión y fortalecer la protección de los ciudadanos a través de la innovación aplicada a la seguridad.

Para asegurar la disponibilidad del servicio las 24 horas del día, se formará a bomberos como operadores de dron en todos los turnos de trabajo.

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Varios efectivos ya disponen de las acreditaciones y permisos legales necesarios y se encargarán de instruir al resto de la plantilla. La Concejalía coordinará este recurso con el resto de servicios municipales para su integración en la gestión conjunta de emergencias.