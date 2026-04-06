El Boat Show Marina de las Salinas se consolida a nivel nacional

El Boat Show Marina de las Salinas – Región de Murcia ha cerrado su última edición con resultados altamente positivos, destacando especialmente el éxito comercial de los expositores, el elevado número de contactos profesionales generados y una gran afluencia de público durante toda la celebración del evento.

Durante los días del Boat Show, Marina de las Salinas se convirtió en un auténtico centro de actividad náutica, donde empresas del sector han podido presentar sus productos y servicios en un entorno dinámico y orientado a negocio, posicionándose como uno de los mejores Boat Show a nivel nacional para que los expositores lancen sus productos y novedades.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el alto volumen de operaciones comerciales realizadas, con numerosas ventas cerradas in situ y un importante número de oportunidades de negocio generadas para los próximos meses.

Los expositores han valorado especialmente La calidad del público asistente, con un perfil claramente interesado en la adquisición de embarcaciones y servicios náuticos

La generación de contactos comerciales cualificados, que refuerzan la rentabilidad de su participación en el evento

El entorno del puerto como espacio idóneo para la exposición real de producto y la interacción directa con potenciales clientes

En paralelo, el evento ha registrado una excelente respuesta de público, con una asistencia constante a lo largo de todas las jornadas, consolidando el Boat Show como una cita de referencia tanto para profesionales como para aficionados y público general.

La jornada del sábado destacó especialmente por la celebración de un desfile de moda que reunió a diseñadores emergentes junto a otros profesionales del sector, aportando una propuesta creativa y diferencial dentro del evento. La gran afluencia de público y la excelente acogida consolidaron este desfile como uno de los momentos más atractivos de la programación, sumando valor a la experiencia global del Boat Show.

Este alto nivel de participación ha contribuido de forma directa a la dinamización económica del entorno, beneficiando al conjunto del tejido empresarial local y reforzando el posicionamiento de la Región de Murcia como destino de turismo náutico.

El Boat Show Marina de las Salinas vuelve así a demostrar su capacidad para generar negocio real, conectar oferta y demanda en el sector náutico y acercar el mar a nuevos públicos, impulsando la captación de usuarios y el crecimiento del sector.

Desde la organización se destaca el compromiso de seguir evolucionando el evento en futuras ediciones, potenciando su dimensión comercial y ampliando su alcance nacional e internacional.

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El éxito de esta edición confirma al Boat Show Marina de las Salinas como una herramienta estratégica para el desarrollo del sector náutico y un motor de actividad económica para la Región de Murcia.