Más protección para las aves en las torres eléctricas de la Región

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor lograron reducir los apoyos eléctricos que suponen un peligro para las aves de la Región de Murcia. En concreto, la avifauna regional dispone de otros 130 puntos conectados a la corriente eléctrica en los que pueden posarse o descansar antes de retomar su vuelo, sin temer la electrocución o la colisión.

"En los cinco últimos años, los agentes medioambientales han revisado más de 1.000 apoyos y más de 120 kilómetros de tendidos eléctricos en diferentes puntos del territorio regional", detalla la Comunidad en una nota de prensa.

Estas actuaciones han permitido corregir, a lo largo de los últimos años, 130 apoyos eléctricos que presentaban riesgo para la avifauna, mediante la aplicación de medidas antielectrocución y anticolisión, y que ahora son seguros para las aves.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destacó que "la protección de nuestra biodiversidad exige una labor constante y rigurosa de supervisión sobre aquellas infraestructuras que pueden generar impactos sobre la fauna, especialmente en zonas ambientalmente sensibles".

Durante 2025 se realizó el seguimiento de 64 localizaciones de líneas eléctricas, con un total de 200 inspecciones distribuidas por todas las comarcas de la Región. "Este modelo de trabajo preventivo, que se viene desarrollando de forma continuada en los últimos años, permite actuar de manera temprana sobre los puntos de mayor riesgo y avanzar en la adecuación progresiva de las infraestructuras a los criterios técnicos establecidos", explica el Ejecutivo regional.

La secretaria autonómica señaló que "este esfuerzo responde a una estrategia de vigilancia activa y mejora continua que sitúa la prevención en el centro de la política ambiental regional".