Premios Importantes La Opinión 2026
Daniel Albaladejo | El teatro es patrimonio de su alma
Con una presencia camaleónica como intérprete dramático y de televisión, la Unión de Actores le ha otorgado el premio a Mejor Actor Protagonista de Teatro 2026 por su papel en La señorita de Trevélez, una función donde ha dado lo mejor de sí tanto profesional como personalmente
Noche oscura y fresca en el Teatro Fernán-Gómez de Madrid, 20 de abril de 2025. La señorita de Trevélez está a punto de concluir cuando Gonzalo de Trevélez grita impotente como lo haría un hermano protector contra los que han jugado con los sentimientos de su hermana. "¡No quiero más venganza sino que Dios, como castigo, llene de este dolor mío el alma de todos los burladores!". Quien se desgarra es el personaje, pero el actor Daniel Albaladejo (Cartagena, 1971) siente "que el corazón se desdobla" al recordar la llamada de teléfono de su hermano la misma mañana: "Papá ha muerto". Es ese momento en que la vida de un actor parece un sueño y su mundo real, un gran teatro. Albaladejo decidió no cancelar la última función de la temporada en . "Lo mejor es que me pude despedir de él haciendo lo que más me gusta", recuerda con la voz quebrada por momentos y la ovación de los espectadores como pésame.
A ellos entregó un papel que se trabajó como el último astro de una cadena de azares extraordinarios que lo han llevado a ganar el Premio a Mejor Actor Protagonista de Teatro 2026 otorgado por la Unión de Actores: un teatro lleno hasta arriba de mierda, compañeros de profesión entre las butacas, la apuesta del director Juan Carlos Pérez de la Fuente por una obra de comienzos del siglo XX con mucho que decir hoy y un cambio generacional en el teatro. El sindicato de intérpretes —Daniel lleva involucrado en la organización desde 2018 y actualmente es vocal— también lo reconoció con el galardón a Mejor Actor de Reparto en 2005 por dar vida al carismático segurata en la serie de televisión Camera Café.
Si un personaje o una circunstancia de la obra que represento puede reafirmar a alguien en sus sueños, es maravilloso
Albaladejo vive en su carrera el momento dulce del vino en su madurez, de la maceración en escenarios de roble en teatros —en Murcia y Madrid— y platós de pladur, entre papeles de drama y televisión que hacen saltar a escena la complejidad de sus aromas interpretativos. En el último año y medio ha alternado personajes dispares. Del jornalero oprimido Batiste Borrull en La Barraca, a la doble moral del párroco don Agustín Mendieta en la serie Sueños de libertad, o lo cómico y trágico que exige Gonzalo en La señorita de Trevélez. "Lo que busco siempre es la mayor verosimilitud, la verdad en los personajes, dependiendo de dónde se tenga que proyectar". Daniel coloca al espectador en el centro.
La hospitalidad con la que atrapa públicos y acoge nuevos personajes la da la salobridad de un apellido de gentes del Mar Menor: no le importa que el gran público lo conozca por series populares como Cuéntame cómo pasó, El Cid o Servir y proteger más que por el poso del teatro nacional. Se ha convertido en parte del elenco insustituible en las dos principales compañías del país. La Compañía Nacional de Teatro Clásico lo tamizó como un actor de verso y rima con papeles en Don Juan TenorioLa estrella de Sevilla y Entre bobos anda el juego. Pero fue con La fundación cuando se coló por derecho propio en el Centro Dramático Nacional, mudando la piel a la de un servidor del gran teatro público contemporáneo.
En la entrega del premio de la Unión de Actores, le confesó a Carlos Hipólito más de treinta años después que su actuación en La verdad sospechosa fue una revelación. Estudiaba aún en el instituto Alfonso X porque, bromea, "nací en Cartagena y engordé en Murcia", y aunque comenzó Biología, decidió dejar la carrera y matricularse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. "Cuando salgo a un escenario a trabajar, quiero ser muy consciente de quién me ve. Podemos cambiar la vida de la gente y tenemos que estar preparados. Si un personaje o una circunstancia de la obra puede reafirmar a alguien en sus sueños, es maravilloso".
Con ese mismo espíritu sedujo a su padre la primera vez que fue a verlo —"Papá, quiero ser artista..."— al Teatro Romea en la obra Masacre a manotazos, caballo desbocado. Allí mismo lo convenció su interpretación con todo el cuerpo, como los actores de teatro. Albaladejo ya transmitía hasta con la dimensión y profundidad de sus ojos brillantes que parecen de cristal. "Había una proyección internacional alucinante del teatro murciano con Alquibla, Teatro de Papel, Escándalo Teatro... y los Encuentros de Teatro Contemporáneo al que venían enormes artistas internacionales a representar e impartir cursos. Todavía recuerdo una noche en el Continental, con la primera copa y todas esas gentes de la vanguardia nacional".
El sector audiovisual y escénico crece en la Región en los últimos años. Ese estallido cultural, dice Albaladejo, debe estar acompañado de mejoras laborales para los artistas: "Me encantaría que los actores no perdieran el vínculo con el lugar de donde son. Trabajar en Madrid y Murcia indistintamente, donde no se trabaje por debajo de convenios". Para eso está, recuerda, la Unión de Actores de la Región de Murcia, que este año lo nombró socio de honor.
Madrid lo acogió "con los brazos abiertos" y él se lo devuelve a los que apostaron por él: "El trabajo de actor solo te lo dan otros actores", ríe. Pero la capital asfixia. Se regenera en la casa de sus abuelos en la playa cartagenera de Los Nietos. Cada vez que llega, se moja las manos y la cabeza como si se bautizara. En esa evocación vuelven a escena sus seres queridos, más ahora su padre, y lo que le empujó a continuar con aquella actuación: "Las funciones empiezan y se terminan". A nadie le deberá extrañar que cuando sus ojos bajen el telón sea sobre un escenario.
La amistad de dos grandes de la escena nacional
Dos actores murcianos arrancan los aplausos más exigentes de todo Madrid y agotan entradas en todas las paradas de la gira. Ellos son Ginés García Millán y Daniel Albaladejo, "muy, muy amigos" que han corrido carreras paralelas, igualmente en el audiovisual y el teatro. "Lo hablé hace poco con Ginés —recuerda Albaladejo—, que se está dando esta circunstancia de cambio generacional en el teatro. Empiezan a considerarte uno de esos actores que pueden estar ahí representando a personajes míticos". García Millán fue nominado en 2025 a Mejor Actor Protagonista de Teatro por la Unión de Actores y los Premios Talía por su interpretación de Max Estrella, protagonista del imprescindible Luces de Bohemia, de Valle-Inclán.
La amistad de ambos viene de largo y se actualizó cuando compartieron la gira de Amistad, escrita por Juan Mayorga, en la que también participaba el actor José Luis García-Pérez. "Uno de los punchs más fuertes que he tenido fue cuando García Millán me vino a ver a una de las funciones de La señorita de Trevélez. Cuando un amigo y un referente como él te ve y te asegura que no te has equivocado, te quedas muy tranquilo", lo alaba el murciano.
Albaladejo bulle con nuevos horizontes. Planea introducirse en la producción con un texto de José Recuenco, Las pequeñas púas del erizo, que podría llegar en 2028 junto con la actriz Silvia de Pé. "Largo me lo fías, Sancho —reproduce, en un guiño a los clásicos—, pero las cosas hay que armarlas con distancia para ser respetuoso con el espectador".
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