Cambios en la maternidad: más de 1.200 murcianas fueron madres con más de 40 años en 2025

La edad a la que las mujeres dan el paso y deciden ser madres sigue retrasándose y los nacimientos en madres mayores de 40 años aumentan año tras año.

Los cambios sociales, las perspectivas económicas y laborales, así como los nuevos modelos de parejas o familias tienen un reflejo directo en los nacimientos, y la tendencia general del retraso de la maternidad se da tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia, donde el pasado año más de 1.200 murcianas fueron madres después de cumplir los 40 años, tal y como recogen las últimas cifras de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en la comunidad nacieron el pasado año 12.608 niños, un ligero aumento respecto a las cifras de 2024, cuando los nacimientos se situaron en 12.504 en la Región, lo que también supone un cambio en el estancamiento que se está viendo en todo el país en los últimos años.

El grueso de los nacimientos murcianos se concentra en mujeres de entre 30 y 34 años, con 3.990 niños en 2025, seguido de la franja de edad de 35 a 39 años (3.344) y de 25 a 29 años (2.549). Pero también se observa un aumento de las mujeres que son madres pasados los 40 años, con un total de 1.228 niños nacidos en ese tramo el pasado año en la Región de Murcia: 1.117 de madres de 40 a 44 años; 105 de madres de 45 a 49 años, y 6 niños de madres mayores de 50 años.

El INE muestra que un año antes, en 2024, los nacimientos de madres de más de 40 años en la comunidad fueron 1.156.

En el balance de alumbramientos del último ejercicio en la Región también llama la atención el número de chicas que son madres antes de los 20 años: 295 en 2025, una cifra algo menor a las 303 que lo fueron a esa misma edad en 2024.

Lo que queda claro es que en Murcia la maternidad ya no se concentra en la veintena, sino en la treintena, y especialmente entre los 30 y los 39 años. Y aunque la Región no está entre los territorios con maternidad más tardía de España, sí comparte plenamente ese cambio de calendario reproductivo que se está dando a nivel general.

Aumenta la demanda de técnicas de reproducción por la mayor edad de los progenitores

Reproducción asistida

Este retraso de la maternidad también lleva a que cuando se decide dar el paso se presenten más complicaciones para conseguirlo de forma natural, lo que empuja a muchas mujeres o parejas a tener que recurrir a métodos de reproducción asistida.

La Sociedad Española de Fertilidad apunta a que cada vez más mujeres posponen la maternidad hasta los 30 años o más, lo que "tiene consecuencias directas sobre la fertilidad, dado que la reserva ovárica y la calidad de los ovocitos disminuyen con la edad, de manera más marcada a partir de los 35 años".

Esto lleva también a un notable incremento en la utilización de la congelación de ovocitos. La vitrificación de óvulos ha crecido exponencialmente en la última década, permitiendo a muchas mujeres prolongar sus opciones reproductivas.

Por ello, el aumento en la demanda de este tipo de tratamientos ha ido en paralelo al mayor retraso de la maternidad, lo que ha llevado a que actualmente existan en la comunidad autónoma una decena de clínicas especializadas en reproducción asistida y técnicas de fertilidad, a las que también se une la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Virgen de la Arrixaca, centro de referencia en la sanidad pública murciana.

Los últimos registros de la Sociedad Española de Fertilidad correspondientes a 2022 indican que en ese periodo se llevaron a cabo en la Región de Murcia 4.209 ciclos de fecundación in vitro (FIV), lo que supone un 33 % más que en 2014.

El doctor José Sánchez, director de la clínica Imfer Murcia, reconoce que la tendencia en los últimos años es que la edad en la que se plantea la maternidad va aumentando, lo que ha llevado a que el perfil de las pacientes que ven en consulta sea cada vez mayor. "El estilo de vida que tenemos y el dejar para después la maternidad es lo que está llevando a que haya más problemas para tener descendencia y se tenga que recurrir a tratamientos de fertilidad".

Sobre la edad media de las pacientes que ven en la clínica, Sánchez dice que suele estar entre los 37 y 38 años.

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El especialista explica a La Opinión que la técnica de la vitrificación o congelación de ovocitos propios es algo que recomiendan a las mujeres que tienen claro que quieren ser madres, pero no en este momento, ya que les permite disponer de sus propios óvulos y no tener que recurrir a la donación, "aunque lo ideal es hacerlo antes de los 35 años". Entre las técnicas más habituales, desde Imfer mencionan la fecundación in vitro, aunque a partir de los 42 años también se recomienda la ovodonación.