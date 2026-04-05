Almadenes Canyon

Si tuvieses que elegir el lugar más infravalorado de la Región de Murcia, ¿cuál sería? No me refiero solo al que peor sepan apreciar los murcianos, sino a ese sitio con el que crees que alucinaría cualquiera que venga de otra región de España o del extranjero.

Para mí, ese lugar es el Cañón de Almadenes. He visitado este paraje de muchas formas distintas, cada una más espectacular que la anterior, y no consigo entender cómo no es conocido en todo el país. Quizá no se ha promocionado lo suficiente, aunque, pensándolo bien, tal vez eso tampoco sea tan malo.

Voy a intentar resumir en cuatro puntos las distintas formas de visitar este emblemático lugar situado entre Calasparra y Cieza.

@carlosmoyo

La ruta a los confines de la Tierra Media

El título es bastante friki, lo sé, pero he hecho esta ruta un par de veces y el descenso al cañón por el único camino posible me recuerda a la escena de la "escalera hacia Mordor". Es una de las rutas más espectaculares de la Región, en la que bordearás todo el cañón comenzando desde la central de Almadenes y que, si la presa está abierta, puedes hacer de forma circular.

Las vistas son impresionantes en todo momento: un hilo de agua —aunque de cerca la sensación cambia bastante— recorre el fondo entre paredes escarpadas, y en ellas puedes ver cómo avanzan las luces del día.

La belleza del Cañón de Almadenes. / @carlosmoyo

Pero es, sin duda, la bajada al río donde la ruta se vuelve más espectacular. Aquí te recomiendo llevar calzado adecuado y concentrarte en lo que estás haciendo. No es una ruta difícil, pero si te despistas, no serías el primero al que tienen que rescatar. Bajando por escalones naturales, que las cabras montesas utilizan como si fueran un camino cualquiera (tengo pruebas), llegas tras unos 20 minutos al río Segura. En este punto el río baja con más fuerza que en otros tramos y la sensación es la de estar en un lugar completamente salvaje a menos de una hora de la ciudad.

Rafting en Murcia

Esta es mi segunda forma favorita de visitar el cañón. Probablemente sea el rafting más tranquilo del mundo, pero es un recorrido que todo murciano debería hacer alguna vez. Te lo recomiendo sobre todo en primavera, cuando todo está más verde y el calor aún no es sofocante.

En este caso se empieza desde Calasparra, donde varias empresas organizan el descenso. Es seguramente la forma más impresionante de ver el cañón, con paisajes que parecen sacados de una película de aventuras.

Durante el recorrido se hace una parada en la Cueva de los Monigotes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se pueden ver pinturas rupestres de miles de años de antigüedad. La aventura termina en la presa de La Mulata, que además es punto intermedio de la ruta que mencionaba antes.

@carlosmoyo

Un balcón al abismo con pinturas rupestres

La Cueva de los Monigotes no es el único lugar con arte rupestre en el cañón. Otra visita muy recomendable es la Cueva de la Serreta.

A esta cavidad se accede por una pequeña entrada y solo se puede visitar contactando previamente con el ayuntamiento (la entrada cuesta 5 euros). En su interior hay restos de distintas épocas, desde la Prehistoria hasta época islámica. Además, la cueva cuenta con una especie de balcón natural que se asoma al precipicio del cañón y deja una estampa espectacular.

Esta es seguramente la opción menos conocida, quizás porque solo puede visitarse los fines de semana o porque el aforo es bastante reducido, así que planea esta visita con tiempo de antelación.

La mejor opción para el verano

En verano, esta es probablemente la mejor forma de visitar el Cañón de Almadenes. Te recomiendo ir a finales de mayo o principios de junio para poder disfrutar del lugar sin demasiada gente.

Puedes empezar la jornada llegando al mirador que hay al pasar la central de Almadenes; solo con eso ya puedes apreciar la magnitud del paisaje. A la vuelta, cuando el calor apriete, es el momento de conocer el Gorgotón. De esta fuente, que nace junto al río, brota una de las aguas más cristalinas de la Región. Es espectacular ver el contraste con el agua del Segura y cómo ambas se mezclan en pocos metros.

Si te sumerges, además puedes escuchar cómo el agua borbotea y mueve pequeñas piedras mientras los peces nadan alrededor. Es, sin duda, una de las joyas naturales de la Región, así que merece ser cuidada como tal.

@carlosmoyo

A escasos metros de allí, cruzando el puente sobre el río, encontrarás la cascada de la central de Almadenes. Es de origen artificial, pero la naturaleza la ha integrado tan bien en el entorno que parece completamente natural, y también merece la visita.

Por último, dentro de esta opción también te recomiendo la vía ferrata de Almadenes. Comienza desde la misma central y, aunque es sencilla, te lleva por el mismísimo corte del cañón, ofreciendo unas vistas espectaculares.

Espero que hayas disfrutado de este artículo. He escogido el título "Almadenes Canyon" de forma irónica, reflejando la facilidad que tienen los anglosajones —especialmente los estadounidenses— para presumir de sus paisajes.

Sinceramente, creo que este lugar sería mucho más conocido si estuviera en otro país y recibiría muchos más visitantes, aunque, como decía al principio, quizá eso no sea tan malo.

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Sea cual sea la forma en la que decidas visitar el Cañón de Almadenes, recuerda siempre respetar el entorno. Y si quieres conocer más lugares como este en la Región, puedes encontrarme en redes como @carolomoyo.