Estas son las tiendas y supermercados que abren el Domingo de Resurrección en la Región

Este Domingo de Resurrección, la apertura de comercios en la Región de Murcia vuelve a generar dudas entre los consumidores, en una jornada marcada por la diferencia de criterios entre grandes superficies, centros comerciales y pequeño comercio. Mientras algunos espacios optan por levantar la persiana aprovechando los festivos habilitados o sus propios calendarios, otros mantienen el cierre.

El C.C Nueva Condomina abrirá sus puertas el domingo en horario normal, de 11.00h a 22.00 horas. También el centro comercial Thader tiene prevista la apertura en su horario habitual. IKEA Murcia tiene previsto seguir este Domingo de Resurrección (5 de abril de 2026) su horario habitual de festivos, de 11:00 a 20:00 horas, mientras que los centros de Zaraíche y Atalayas abrirán con normalidad. En cuanto a Carrefour, las tiendas normales estarán cerradas mientras las Express permanecerán abiertas.

Mercadona estará cerrado como suele hacer todos los domingos.

El Centro Comercial Thader en Murcia abre sus puertas el domingo de resurrección, ya que suele considerarse festivo de apertura comercial. Las tiendas operan habitualmente de 10:00h a 22:00h, mientras que la zona de restaurantes y ocio tiene un horario ampliado, a menudo desde las 9:00h o 10:00h hasta la madrugada. También lo hará La Noria Outlet, Dos Mares y Espacio Mediterráneo. En Parque Almenara no aparece como festivo de apertura.

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Supermecados DÍA, MediaMarkt, Leroy Merlin y Corte Ingles permanecerán cerrados.