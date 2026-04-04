Comercio
Estas son las tiendas y supermercados que abren el Domingo de Resurrección en la Región
Consulta qué establecimientos daran servicio en el último día de Semana Santa
Este Domingo de Resurrección, la apertura de comercios en la Región de Murcia vuelve a generar dudas entre los consumidores, en una jornada marcada por la diferencia de criterios entre grandes superficies, centros comerciales y pequeño comercio. Mientras algunos espacios optan por levantar la persiana aprovechando los festivos habilitados o sus propios calendarios, otros mantienen el cierre.
El C.C Nueva Condomina abrirá sus puertas el domingo en horario normal, de 11.00h a 22.00 horas. También el centro comercial Thader tiene prevista la apertura en su horario habitual. IKEA Murcia tiene previsto seguir este Domingo de Resurrección (5 de abril de 2026) su horario habitual de festivos, de 11:00 a 20:00 horas, mientras que los centros de Zaraíche y Atalayas abrirán con normalidad. En cuanto a Carrefour, las tiendas normales estarán cerradas mientras las Express permanecerán abiertas.
Mercadona estará cerrado como suele hacer todos los domingos.
El Centro Comercial Thader en Murcia abre sus puertas el domingo de resurrección, ya que suele considerarse festivo de apertura comercial. Las tiendas operan habitualmente de 10:00h a 22:00h, mientras que la zona de restaurantes y ocio tiene un horario ampliado, a menudo desde las 9:00h o 10:00h hasta la madrugada. También lo hará La Noria Outlet, Dos Mares y Espacio Mediterráneo. En Parque Almenara no aparece como festivo de apertura.
Supermecados DÍA, MediaMarkt, Leroy Merlin y Corte Ingles permanecerán cerrados.
- Horario y recorrido de las procesiones del Domingo de Resurrección en Murcia
- Jardines, barracas y zarzuela: Este es el programa de hoy de las Fiestas de Primavera 2026
- Murcia abre hoy las barracas por las Fiestas de Primavera: consulta todas las novedades
- Horario y recorrido de la procesión del Resucitado de Cartagena
- Condenado por violar a su hermana de 13 años mientras dormía en su casa de Murcia
- Liga Endesa: Joventut - UCAM Murcia, en directo
- Consulta los precios oficiales de las Barracas de las Fiestas de Primavera
- Fallece un motorista en un accidente en Murcia