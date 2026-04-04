Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apertura de las Barracas en MurciaCristo resucitado CartagenaImportantes 2026Real MurciaCañón de AlmadenesDiego Carcedo
instagramlinkedin

Comercio

Estas son las tiendas y supermercados que abren el Domingo de Resurrección en la Región

Consulta qué establecimientos daran servicio en el último día de Semana Santa

Una persona con bolsas camina por una calle comercial.

Una persona con bolsas camina por una calle comercial. / EFE/Javier Lizón

Este Domingo de Resurrección, la apertura de comercios en la Región de Murcia vuelve a generar dudas entre los consumidores, en una jornada marcada por la diferencia de criterios entre grandes superficies, centros comerciales y pequeño comercio. Mientras algunos espacios optan por levantar la persiana aprovechando los festivos habilitados o sus propios calendarios, otros mantienen el cierre.

El C.C Nueva Condomina abrirá sus puertas el domingo en horario normal, de 11.00h a 22.00 horas. También el centro comercial Thader tiene prevista la apertura en su horario habitual. IKEA Murcia tiene previsto seguir este Domingo de Resurrección (5 de abril de 2026) su horario habitual de festivos, de 11:00 a 20:00 horas, mientras que los centros de Zaraíche y Atalayas abrirán con normalidad. En cuanto a Carrefour, las tiendas normales estarán cerradas mientras las Express permanecerán abiertas.

Mercadona estará cerrado como suele hacer todos los domingos.

El Centro Comercial Thader en Murcia abre sus puertas el domingo de resurrección, ya que suele considerarse festivo de apertura comercial. Las tiendas operan habitualmente de 10:00h a 22:00h, mientras que la zona de restaurantes y ocio tiene un horario ampliado, a menudo desde las 9:00h o 10:00h hasta la madrugada. También lo hará La Noria Outlet, Dos Mares y Espacio Mediterráneo. En Parque Almenara no aparece como festivo de apertura.

Noticias relacionadas

Supermecados DÍA, MediaMarkt, Leroy Merlin y Corte Ingles permanecerán cerrados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents