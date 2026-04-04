Los dinosaurios de Murcia existen, pero casi nadie puede verlos: el patrimonio paleontológico de la Región se marchita en cajones

La reciente serie documental de Netflix 'Los Dinosaurios', producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, ha vuelto a despertar la fascinación mundial por estos colosos del pasado. Y, con ella, una pregunta inevitable para los murcianos: ¿Dónde están los nuestros? Porque la Región de Murcia los tiene.

Saurópodos gigantes, reptiles marinos triásicos y decenas de huellas fosilizadas aguardan repartidos por el Altiplano, la comarca del Noroeste y la capital del Segura. El problema es que, en su mayor parte, resultan prácticamente invisibles para el ciudadano de a pie.

Ángel Tórtola, conocedor como pocos del patrimonio paleontológico regional (su hijo Miguel fue quien descubrió el dinosaurio más grande hallado hasta la fecha en Murcia), lo resume con una contundencia difícil de rebatir: es "complicado para el público general poder ver estos restos".

El hallazgo de Yecla, encerrado en un departamento universitario

Los primeros grandes descubrimientos paleontológicos de la Región se produjeron en el paraje de la Fuente del Pinar, en Yecla, donde un equipo liderado por el geólogo de la Universidad de Murcia Francisco Guillén Mondéjar localizó fragmentos óseos de saurópodos (esos dinosaurios de cuello largo que caminaron por la costa cretácica murciana hace más de 80 millones de años) junto a icnitas o pisadas fósiles directamente relacionadas con estos animales.

Representación del un gran saurópodo; fragmento de un metacarpo primero izquierdo, hallado en el paraje de la Fuente del Pinar (Yecla) / L. O.

¿Dónde están hoy esos fragmentos? Según Tórtola, "los que se localizaron en Yecla están en el Museo de Geologia del Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología. Ellos tienen un museo de etnología, unas colecciones ahí en el departamento, y los tienen allí". Se trata de varias piezas: desde un trozo de lo que podría ser parte de un pie hasta otros fragmentos de diversa naturaleza.

El inconveniente es que no es un espacio de acceso libre. "Para visitarlo, gente que esté interesada tendría que dirigirse a este departamento o a las personas que lleven ese tema y solicitar que se lo enseñen. Porque es un museo, me imagino, más bien de cara al alumnado de la universidad", explica Tórtola. Dicho de otro modo: si un murciano curioso quiere ver los restos del dinosaurio más antiguo localizado en su tierra, antes tendrá que llamar a la puerta correcta y esperar a que alguien le abra.

La excepción que confirma la regla: el nothosaurus de Cehegín, sí es visitable

Hay, no obstante, una buena noticia en este panorama. El llamado nothosaurus de Cehegín (técnicamente un reptil marino del periodo Triásico, con más de 230 millones de años de antigüedad y el vertebrado más antiguo hallado en la Región) sí puede contemplarse. Un vecino que paseaba a su perro lo descubrió en 2017 en una roca que formaba parte de una tapia del Huerto de la Orden, al norte del casco urbano de Cehegín, y ese origen fortuito determinó su destino.

Restos del fósil del nothosaurus expuesto en el Museo Arqueológico de Cehegín. / L. O.

"Ese sí es visible, porque está en el Museo Arqueológico de Cehegín. Allí tienen una sección de paleontología con colecciones de fósiles de la zona y, como se encontró en una roca que formaba parte de una tapia y tal, pues está depositado allí y es visible. O sea, es visitable y visible junto con el resto del museo", señala Tórtola.

Este depredador acuático de unos tres metros de longitud, con pies palmeados y dientes afilados como dagas, representa el único gran hallazgo paleontológico de la Región que cualquier ciudadano puede ver sin más trámites que acercarse al museo ceheginero en horario de apertura.

El dinosaurio más grande de Murcia, guardado en un almacén de la capital

El caso más llamativo y, quizás, el más doloroso para quienes apuestan por la divulgación científica es el del saurópodo de Benizar, en el término municipal de Moratalla. Fue el propio Miguel Tórtola quien lo descubrió de forma completamente fortuita mientras buscaba fósiles de moluscos en el paraje conocido como Cortijo de los Prados. Aquella "roca extraña" resultó ser una diáfisis de fémur que pertenecía al dinosaurio más grande encontrado hasta la fecha en la Región de Murcia.

Museo Arqueológico de Murcia; diáfisis del fémur de un gran saurópodo hallada en Benízar (Moratalla). / Israel Sánchez

Un hallazgo de primer orden que, sin embargo, no tiene hoy escaparate a la altura de su importancia. "El otro trozo más grande, que fue el que localizó mi hijo, el que encontramos con la Asociación Paleontológica, está depositado en los fondos del Museo Arqueológico de Murcia. Pero, que yo sepa, no está expuesto. Estuvo expuesto cuando se dio la noticia, pero ahora lo tienen guardado en los fondos, como tantísimas cosas de las que hay allí, porque no hay sitio para tenerlo todo expuesto", lamenta Tórtola.

El fósil del dinosaurio más grande de Murcia, en un cajón. La frase, por más que se repita, no deja de sorprender.

234 huellas enterradas a la espera de un futuro mejor

A la lista se suman las 234 huellas de saurópodos y hadrosaurios descubiertas en 2007 en la ladera norte de la Sierra de los Gavilanes, entre Yecla y Jumilla, por Cayetano Herrero y su hijo Emiliano. Un yacimiento único, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Paleontológica, que actualmente se encuentra tapado para garantizar su preservación. El paleontólogo Gregorio Romero, jefe del servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad, ha reconocido que "la intención es que en el futuro se pueda poner en valor esas huellas para que todo el mundo las pueda visitar". Cuándo llegará ese futuro, sin embargo, nadie lo concreta.

Limpieza y caracterización de las huellas ubicadas en la Sierra de los Gavilanes (Yecla-Jumilla). / Cayetano Herrero

Una riqueza excepcional con una gestión mejorable

El inventario es, en resumen, el siguiente: unos restos en la universidad a los que solo se accede bajo petición expresa; un fósil visible en Cehegín; el dinosaurio más grande de la Región en los fondos de un museo de la capital sin fecha de exposición; y cientos de huellas tapadas bajo tierra pendientes de una musealización que no llega.

La Región de Murcia atesora un patrimonio paleontológico que fascina a investigadores de todo el mundo. Saurópodos, hadrosaurios, reptiles marinos triásicos... criaturas que caminaron o nadaron por estas tierras hace decenas o cientos de millones de años. Sin embargo, la brecha entre la importancia científica de estos hallazgos y su accesibilidad para los murcianos sigue siendo enorme.

En un momento en el que series como la de Netflix demuestran que la paleontología puede cautivar a millones de personas, la pregunta que planea sobre todo esto es sencilla: ¿No merecen estos tesoros algo más que un cajón?