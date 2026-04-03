Virginio García, especialista informático: "La fabricación de memoria para las IA es mucho más compleja y cara"

El entusiasmo cuando una nueva tecnología irrumpe en el mercado es habitual y más aún en un sector tan volátil y cambiante como este. Cada vez que llega algo nuevo resuenan en los eventos de presentación de las compañías, dirigidos generalmente a los accionistas, las mismas frases; se habla de "cambios de paradigma", "mejoras de calidad de vida", "optimización de los tiempos y mejora de la productividad" o la tan famosa "push the boundaries" (ampliar fronteras u horizontes). La inteligencia artificial no ha sido una excepción y, ante la promesa de que los modelos de lenguaje como ChatGPT se conviertan en el próximo mesías, las gigantes de Silicon Valley han decidido emprender una carrera entre ellas para ver quién se lleva el gato al agua.

Esta rompedora innovación se caracteriza por procesar cantidades inimaginables, para el cerebro humano, de información en un muy corto periodo de tiempo y, para esto, necesita el elemento fundamental en cuanto a la ejecución de procesos informáticos a altas velocidades: los módulos de memoria a corto plazo, más comúnmente conocidos como "tarjetas RAM" (Random Access Memory). No obstante, aunque los componentes se repiten, no todos los productos de este tipo tienen la misma utilidad ni funcionan de la misma manera.

Tipos de módulos

De acuerdo con las explicaciones dadas por el presidente del Colegio de Ingeniería Informática de la Región de Murcia (CIIRM), Virginio García, para que estos sistemas funcionen se necesita "mucha más RAM que para las tareas ordinarias como atender una petición web, que solo requeriría 4 GB de esta tecnología". Además, debe ser "mucho más rápida".

Los ordenadores que utilizan las personas en el día a día suelen contar con tres tipos de módulos de memoria RAM: DDR4, DDR5 y GDDR7 (para las tarjetas gráficas). García explica que se trata de evoluciones o generaciones y que la diferencia entre estas radica principalmente en la velocidad. La , por ejemplo, es la que menor subida de precio ha experimentado porque "tiene ya un par de años" y la , la más común actualmente en el mercado, es la que más ha crecido.

Por otro lado, los centros de entrenamiento destinados a la IA no emplean estos modelos, sino que necesitan HBM (High Bandwidth Memory) o memoria de gran ancho de banda. Se trata, en palabras del informático, de un modelo "ochenta veces más rápido" que las mencionadas anteriormente y más difícil de hacer: "El proceso de elaboración es muchísimo más complejo y caro".

Sam Altman

A pesar de la dificultad que tiene la fabricación de estos componentes para la IA, Virginio García aclara que a las entidades implicadas en su producción les resulta rentable porque "ya la tienen toda reservada, algunos hasta 2027". Si bien el aumento de la demanda de memoria volátil se debe a la necesidad que existe en los centros de datos, los medios internacionales y expertos en el sector señalan a la figura de Sam Altman como el origen.

El empresario que dirige OpenAI —empresa detrás de ChatGPT— firmó en los últimos tiempos varios acuerdos secretos con las compañías coreanas Samsung y SK Hynix, dos de los tres principales fabricantes de estos chips, para asegurar la cantidad necesaria que le permitieran llevar a cabo el desarrollo de varias infraestructuras relacionadas con la IA para el Gobierno de los Estados Unidos.

La consecuencia de este movimiento empresarial fue un frenesí por parte de la competencia (Microsoft, GoogleMetaAnthropic) para comprar toda la RAM posible y no quedarse fuera en la "lucha".

Nvidia y los fabricantes

Una solución simple cuando existe un exceso de demanda es aumentar la oferta. Sin embargo, García apunta que las fábricas no tienen capacidad para aumentar la producción y su construcción "tardaría varios años". "No se hicieron previsiones de que esto podía ocurrir porque es algo que no se podía ver venir", dice en referencia a la demanda.

Por otra parte, indica que otro de los principales actores es Nvidia, empresa dedicada a la creación de unidades de procesamiento gráfico. La que a día de hoy es la compañía más valiosa del mundo posee, según subraya el presidente del CIIRM, el control de la mayor parte del hardware. De manera más específica, las tarjetas gráficas que integran la GPU contienen importantes cantidades de VRAM —nombre que reciben los módulos de RAM de las "gráficas"— y son el producto final que se emplea en el análisis de datos de las IA. Antes, estas piezas se creaban y distribuían para ordenadores personales, pero ahora, en cambio, el cliente principal son las sociedades detrás de los sistemas inteligentes, lo que ha agravado la subida del precio.