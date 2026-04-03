Así viajan los murcianos según los datos de los móviles: fidelizan su ‘amor’ por Francia e Italia y se interesan más por China o Egipto

La Torre Eiffel de París o el Coliseo de Roma; el Vieux-Port de Marsella o el Gran Canal de Venecia; el empedrado ‘Barrio Viejo’ de Lyon o las calles y palacios renacentistas de Florencia... Los habitantes de la Región de Murcia mantienen intacta su querencia por los ‘clásicos’ Francia e Italia como los países que más visitan año tras año (ya sea por vacaciones, trabajo o negocios), pero ya miran con mayor interés y se interesan cada vez más -a expensas de saber cómo puede afectar el panorama geopolítico actual con la guerra en Oriente Medio- por conocer otras culturas de países como Egipto o China y frenan su fiebre por otros como Estados Unidos o Marruecos.

En primer lugar, los dos países europeos siguen siendo los preferidos por los murcianos para escaparse unos días, tal y como se extrae de los datos a cierre del 2025 del estudio experimental que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos recogidos de los teléfonos móviles.

El territorio galo continúa siendo, con enorme diferencia, el país más visitado por los murcianos. En 2024 acumuló 282.756 turistas y en 2025 volvió a liderar con 278.203, una cifra ligeramente inferior pero suficiente para conservar una hegemonía hoy por hoy indiscutible.

El país transalpino coge fuerza

Muy por detrás, aunque también consolidado entre las preferencias regionales, aparece Italia, el país transalpino con forma de bota, que no solo se afianza en la segunda posición, sino que además gana fuerza al pasar de 75.645 a 90.574 viajeros, con un crecimiento cercano al 20%.

Y las previsiones apuntan a que seguirán volando o trasladándose hacia estos países con más facilidades: el Aeropuerto de la Región de Murcia ya cuenta con vuelos directos a Marsella y este mismo verano abrirá dos nuevas conexiones a dos ciudades de ambos países: Lille y Venecia (el primer destino italiano al que se podrá viajar desde el aeródromo de Corvera).

El INE ‘rastrea’ el movimiento de los usuarios a partir de los datos recogidos en sus móviles

Junto a ellos también avanzan otros mercados habituales como la vecina ibérica Portugal, que sube de 65.261 a 70.312 turistas, y el Reino Unido, que crece de 51.845 a 60.683.

Del Nilo a la Gran Muralla

Más allá del bloque tradicional turístico-europeo, la evolución entre un año y otro deja ver nuevas inquietudes entre los murcianos. Entre los destinos no europeos que más crecen en términos proporcionales destacan Egipto, que prácticamente duplica sus cifras al pasar de 1.000 a 2.039 viajeros murcianos (que acuden a conocer las Pirámides de Giza, el río Nilo o el Valle de los Reyes), y China, que escala de 1.782 a 3.013, con un alza del 69% de interesados en descubrir el amplio territorio asiático con la Gran Muralla como principal reclamo junto a las ciudades de Pekín o Shangái.

También repuntan con fuerza otros destinos al otro lado del ‘charco’ como República Dominicana (+58,1%), Ecuador (+56,7%) Colombia (+27,6%) o México (+24,4%).

Dentro de Europa, además de la fortaleza italiana, sobresalen los incrementos de Irlanda, que crece un 41,9%, así como de Croacia (+26,2%), República Checa (+19,5%) , Austria (+19,4%), Malta (+19,4%) o Hungría (+17%).

Países destacados que más crecen (2024-2025) Egipto (+104%): 2.039

(+104%): 2.039 China (+69,1%): 3.013

(+69,1%): 3.013 República Dominicana (+58,1%): 2.342

(+58,1%): 2.342 Irlanda (+41,9%): 9.737

(+41,9%): 9.737 Croacia (+26,2%): 3.396

¿Por qué baja Estados Unidos?

La otra cara de la moneda está en Estados Unidos, que pierde ‘tirón’ entre los murcianos, una tendencia que ya venían notando las propias agencias de viaje de la Región de Murcia tal y como explicaban a finales de año a este periódico.

El país norteamericano pasa de 10.979 viajeros en 2024 a 9.436 en 2025, lo que supone un descenso del 14,1%. Esa caída le hace perder presencia en el ranking de destinos más visitados y confirma una cierta rebaja de la ‘fiebre’ por EE UU, al menos en comparación con el impulso que ganan otros mercados internacionales debido, entre otras cuestiones, a las ‘trabas’ económicas que está poniendo el Gobierno de Donald Trump y los controles fronterizos.

Tampoco Marruecos, uno de los principales destinos no europeos para los murcianos, logra mantener el nivel del año anterior. En su caso, desciende de 26.501 a 24.471 viajeros, mientras que otros países como Costa Rica o Australia también registran retrocesos más o menos acusados, aunque con volúmenes mucho menores.