El Santa Lucía echa una mano a la Arrixaca con pacientes trasplantados

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ya no se encargará en exclusiva del seguimiento de todos los pacientes de la Región de Murcia trasplantados de médula ósea, ya que desde hace unas semanas el Hospital Santa LucíaCartagena le está ayudando en esta tarea.

En este caso, el centro de referencia del Área II de Salud ha iniciado el control de los pacientes de su zona que se han sometido a un trasplante de médula ósea autólogo —utilizando las propias células madre del paciente— en la Arrixaca.

Esta colaboración es posible gracias a un convenio firmado entre las gerencias de los dos hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS), que establece un modelo de atención compartida en el seguimiento de estos pacientes, manteniendo a la Arrixaca como centro de referencia donde se realizan los trasplantes.

El trasplante de médula autólogo consiste en la obtención y conservación previa de células madre del propio paciente, que se le vuelven a administrar tras el tratamiento de quimioterapia con el objetivo de regenerar la médula ósea y restablecer la producción normal de células sanguíneas.

El doctor Andrés Sánchez Salinas, especialista de la Unidad de Hematología y Terapia Celular del hospital de El Palmar, explica a La Opinión que, gracias a esta colaboración, los pacientes del Área II de Salud que reciben un trasplante de médula autólogo en la Arrixaca permanecen ingresados en este hospital durante la primera semana del procedimiento, periodo en el que se administra la quimioterapia preparatoria y se realiza la infusión de las células madre del propio paciente.

A partir de ese momento, y tras valorar su evolución clínica, pueden ser trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena para continuar allí el ingreso hospitalario, con un seguimiento conjunto por parte de los equipos de Hematología de ambos centros y "con las mismas garantías de seguridad y calidad asistencial", insisten desde la Ciudad Sanitaria de El Palmar.

El manejo hospitalario completo del trasplante suele prolongarse unas tres semanas, por lo que tras el alta hospitalaria los pacientes tienen que someterse a controles mensuales en la Arrixaca durante los primeros tres meses. Una vez que ha pasado este periodo, los usuarios continúan el seguimiento en su hospital de Cartagena.

El doctor Sánchez Salinas afirma que el nuevo modelo supone un beneficio directo para los pacientes del Área II al permitirles recibir parte de la atención cerca de su domicilio y con los profesionales que les han acompañado desde el momento inicial del diagnóstico. Esto implica a su vez una mayor disponibilidad de camas en la Arrixaca para llevar a cabo otros trasplantes o terapias avanzadas.

En la Región de Murcia, los hospitales autorizados para realizar trasplantes de médula ósea son el Virgen de la Arrixaca y el Morales Meseguer, incorporándose ahora el Santa Lucía a este proceso para el seguimiento de los pacientes de la zona de salud que han sido trasplantados en Murcia.

La Arrixaca realizó el pasado año 44 trasplantes de médula ósea autólogos en adultos, de los que 12 pacientes eran del Área II de Cartagena.

Ginés Olmo, vecino de Torre Pacheco de 55 años: "El cambio es para mejor porque estoy en mi hospital, con mis hematólogos"

Ginés Olmo, vecino de Torre Pacheco de 55 años, es uno de los pacientes trasplantados de médula ósea en el Hospital Virgen de la Arrixaca que se han beneficiado del acuerdo entre el centro sanitario de Murcia y el de Cartagena. Según explica, su intervención tuvo lugar el pasado mes de febrero, un trasplante de médula autólogo al que se tuvo que someter tras serle diagnosticada una gammapatía monoclonal de significado incierto, un trastorno benigno de las células plasmáticas, donde se produce una proteína anormal en la sangre.

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"Después del trasplante en la Arrixaca, me trasladaron al Santa Lucía, donde estuve dos semanas en aislamiento hasta el alta", explica. En estos momentos se encuentra en la fase de revisiones en el centro sanitario de Murcia, donde cada mes le ve su especialista para seguimiento. Ginés Olmo dice sentirse "bien" en estos momentos y agradece el acercamiento a su domicilio. "El cambio que han hecho ha sido para mejor porque puedo estar en mi hospital, con mis hematólogos, en un momento en el que tengo que llevar mucho cuidado para no coger nada".