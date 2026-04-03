La IA debilita al sector del ordenador en la Región de Murcia

La inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas. No está claro si en algún momento se alcanzará la singularidad, pero lo cierto es que su uso en el ámbito personal y laboral ya se ha estandarizado y, por tanto, tiene consecuencias. Autores como Kranzberg, Postman o Javier Sánchez argumentan que la tecnología no es neutra; su implementación siempre genera efectos secundarios sobre la sociedad. No existirían, por ejemplo, los accidentes aéreos si nunca se hubiesen inventado los aviones.

En esta línea, la Región de Murcia sufre algunos de los daños colaterales del desarrollo de la IA. El sector de montaje y compraventa de PC en el sureste peninsular se encuentra significativamente resentido por la subida de los costes de los módulos de memoria RAM, también conocida como memoria de almacenamiento a corto plazo, que se utilizan en los centros de entrenamiento de los modelos de lenguaje como ChatGPT, GeminiGrok o Claude.

Juan José Vicente, jefe de ventas de European PC, comenta que "la situación está bastante mal". Explica que normalmente hay una escalada estacional de precios en verano y en Navidad: "Suben dos o tres euros, pero lo de este año fue bestial". Subraya que la RAM y los discos duros para servidores pasaron "de 200 euros a más de 1.000" desde noviembre. En el caso de los módulos pensados para el uso personal, el aumento fue de 40 a 180 o a superar el umbral de los 200. En ambos casos, se trata de una subida superior al 400 %.

Asimismo, Vicente señala otro problema: "Nos está costando comprar porque los fabricantes nos limitan las cantidades". La falta de existencias en los almacenes por las compras faraónicas de RAM realizadas por las grandes tecnológicas —OpenAI, GoogleMeta y Microsoft— aclara la decisión de algunos proveedores de controlar la venta. Esto lo apoyan desde PC Componentes, ya que, según puntualizan, en algunos momentos sí han visto la disponibilidad limitada "para repartir el stock disponible de la forma más equilibrada posible".

La RAM y los discos duros destinados a los servidores pasaron de 200 euros a más de 1.000 desde noviembre de 2025

Pablo Molina, de PC Confianza, especializado en equipos a medida por encargo y reparaciones, insiste en las dificultades que atraviesa el sector: "Nos está afectando muy negativamente, antes era mucho más fácil conseguir las piezas y el cliente compra menos".

Estos dispositivos de almacenamiento a corto plazo se encuentran presentes en muchos otros de los elementos que configuran un ordenador, móviles u otra clase de productos que integran características digitales como un coche o un dron. En consecuencia, según indica Lorenzo Alpáñez García (Murcia PC), en su punto de venta se han visto afectados productos como los pendrives y memorias microSD además de las unidades de RAM, discos duros y los ordenadores. Con respecto a estos últimos, afirma que el precio de un equipo básico de oficina —con unos 8 o 16 GB de este componente— ha subido de 500 a 600 euros.

Cabe resaltar que las cifras pueden ser más alarmantes para otro tipo de PC como los dedicados a la realización de labores complejas de edición de vídeos, creación de modelos 3D o al videojuego porque necesitan mucha más potencia.

En contraste con las declaraciones de European PC, Alpáñez García considera que más allá de los problemas que pueda haber con las existencias, existe especulación: "En informática se especula con algo distinto todos los años".

Un módulo de memoria para portátiles y otro para ordenadores / L.O.

El consumidor

Asimismo, manifiesta que son los compradores quienes sufren los efectos de la crisis. Sin embargo, aclara que hay segmentos del público como el de los gamers que no se sorprenden con las tarifas. Se trata, al fin y al cabo, de un grupo social muy informado en esta materia porque jugar conlleva ejecutar un software en tiempo real que requiere una buena cantidad de RAM.

De acuerdo con el último informe del hardware de Steam —la plataforma de gaming más importante en el mercado de PC—, el ordenador medio de sus usuarios tiene 16 GB de esta memoria volátil; una cantidad a menudo señalada como lo mínimo para tener una experiencia adecuada en este medio interactivo.

En cambio, sí que existe sorpresa entre otro tipo de clientes. Juan José Vicente apunta que los empresarios son los más "espantados" por el valor de mercado: "Cuando hacemos una venta a empresas y les decimos el desembolso, se llevan las manos a la cabeza".

Futuro incierto

Ni los trabajadores de este ámbito en la Región ni los expertos en el mundo de la informática se atreven a ponerle fecha a la "vuelta a la normalidad". Los empresarios creen que para el año 2028 podrían recuperarse los precios, siempre y cuando no haya más problemas en la cadena de suministro. Por ejemplo, el estallido de un conflicto en los países asiáticos donde, de acuerdo con la web de El Orden Mundial, se aloja el 90 % de la producción de microprocesadores a nivel mundial, supondría dificultades muy graves dentro y fuera del sector.