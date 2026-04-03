«El cambio es para mejor porque estoy en mi hospital, con mis hematólogos»

Ginés Olmo, vecino de Torre Pacheco de 55 años, es uno de los pacientes trasplantados de médula ósea en el Hospital Virgen de la Arrixaca que se han beneficiado del acuerdo entre el centro sanitario de Murcia y el de Cartagena. Según explica, su intervención tuvo lugar el pasado mes de febrero, un trasplante de médula autólogo al que se tuvo que someter tras serle diagnosticada una gammapatía monoclonar de resultado incierto, un trastorno benigno de las células plasmáticas, donde se produce una proteína anormal en la sangre.

«Después del trasplante en la Arrixaca, me trasladaron al Santa Lucía, donde estuve dos semanas en aislamiento hasta el alta», explica. En estos momentos se encuentra en la fase de revisiones en el centro sanitario de Murcia, donde cada mes le ve su especialista para seguimiento. Ginés Olmo dice sentirse «bien» en estos momentos y agradece el acercamiento a su domicilio. «El cambio que han hecho ha sido para mejor porque puedo estar en mi hospital, con mis hematólogos, en un momento en el que tengo que llevar mucho cuidado para no coger nada».