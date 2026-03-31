Vox sigue desangrándose en Torre Pacheco tras la salida de las dos concejalas leales a Garre

Vox se queda cada vez con menos representación institucional en Torre Pacheco tras su crisis interna: Ana Belén Martínez y Josefa Guillén, las dos concejalas leales al portavoz municipal José Francisco Garre -que firmó el pasado jueves el pacto para un Gobierno de coalición con el PP sin contar con el beneplácito de la dirección nacional-, ya han tramitado su baja del partido.

El detonante fue el duro comunicado lanzado por el partido contra los tres el pasado viernes, en el que aseguraba que habían "traicionado a los votantes" vendiéndose al Partido Popular "a cambio de intereses y ambiciones personales".

El acuerdo de gobierno alcanzado junto al alcalde popular José Ángel Roca contemplaba que estas tres personas asumirían desde el momento de la firma responsabilidades de Gobierno, todas menos María Mercedes Meroño, la única edil que se mantiene en Vox.

La dirección nacional acusó a los tres de "traición a los votantes" tras la firma del acuerdo de Gobierno con el PP

La dirección regional en Murcia respondió con dureza, exigiendo la entrega del acta de Garre, que también era vicepresidente del Comité de Garantías del partido, y la de las concejalas que respaldaban el pacto de Gobierno, y deslizando sospechas sobre supuestas irregularidades económicas.

Después de que Garre denunciase comportamientos "cuasi mafiosos" de la cúpula nacional y que el partido le requiriese más información sobre estas supuestas irregularidades económicas a través dos transferencias -de más de 16.000 euros- que, según Vox, Garre no habría justificado adecuadamente, Garre decidía sacar la tijera y cortar su carné de afiliado a la formación de Santiago Abascal.

El pachequero, abogado de profesión, viene desde entonces asegurando que cuenta con pruebas de que tanto la dirección nacional del partido como el actual portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, eran conocedores de estas operaciones correspondientes a trabajos jurídicos realizados durante años para el partido, en una etapa en la que -según afirmó a La Opinión- asumía prácticamente en solitario la asesoría a concejales de numerosos municipios, además de funciones en el Comité de Garantías y en procesos internos.

Y las dos concejalas Martínez y Guillén han seguido ahora sus pasos y han decidido desligarse del partido para seguir dentro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento como concejalas no adscritas, según pudo saber este periódico.

"Cansados de que unos tengan trato de favor y otros no"

Garre confirmó que la decisión de firmar el pacto se tomó sin contar con la dirección nacional de Vox, señalando que habían solicitado permiso para aprobar presupuestos en varias ocasiones sin respuesta, lo que motivó su acción: “Nos hemos cansado de que unos tengan trato de favor y otros no".

El terremoto de Vox en la Región de Murcia comenzó hace menos de un mes con la progresiva defenestración de José Ángel Antelo que, en cuestión de días, fue despojado de sus cargos y responsabilidades dentro del partido.

Tal y como publicó este periódico el pasado domingo, el ya exlíder provincial de la formación conservadora ha decidido revolverse contra su expulsión tras presentar la pasada semana un recurso de reposición al Comité de Garantías de la formación de Santiago Abascal para que revoque íntegramente la resolución por la que se le impuso la sanción de expulsión, con el objetivo de que pueda volver al partido.