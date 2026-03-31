Suspensos por el contenedor amarillo: los murcianos son los que menos reciclan de todo el país

Suspensos en el uso del contenedor amarillo. La Región de Murcia se sitúa a la cola del reciclaje de botellas de plástico en España: solo el 66% de los hogares murcianos afirma reciclar 'siempre o la mayoría de las veces', el porcentaje más bajo del país.

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Insitituto Nacional de Estadística (INE) revelan así que los murcianos necesitan más 'pedagogía, concienciación y educación ambiental para cambiar hábitos en los hogares.

La cifra queda muy por debajo de la media nacional, que alcanza el 79%, lo que evidencia una brecha significativa en los hábitos medioambientales de la comunidad. Además, un 15,6% de los hogares murcianos afirma reciclar solo 'a veces', mientras que un preocupante 18,5% reconoce que 'rara vez o nunca recicla', el porcentaje más alto de España en esta categoría.

La cifra regional contrasta de forma importante con otras autonomías que muestran un compromiso mayor con la separación de la basura por contenedores: comunidades como Navarra (94,7%), Baleares (88,5%) o País Vasco (87,7%) lideran el ranking nacional, con niveles de reciclaje habitual muy superiores.

En los diferentes apartados de reciclaje de la encuesta publicada este lunes por el INE, también llama la atención (para mal) el reciclaje de dispositivos móviles: solo un 12,1% de los murcianos lleva su móvil a un punto de recogida o reciclaje, claramente por debajo de la media nacional (14,3%). En cambio, un 3,8% reconoce haberlo tirado fuera de los canales adecuados, un porcentaje superior al conjunto de España (2,5%), lo que agrava el problema ambiental.

Solo el 66% de los hogares murcianos afirma dividir la basura 'siempre o casi siempre', el porcentaje más bajo de España

Además, casi la mitad de la población (48,7%) opta por conservar el dispositivo en casa sin usarlo, una práctica que, aunque evita su eliminación incorrecta, también retrasa su correcta gestión como residuo. A esto se suma un 19,1% que directamente nunca ha tenido o sigue usando el mismo móvil, y un 12,5% que lo ha vendido o regalado, cifras en línea o ligeramente superiores a la media. En comparación con otras comunidades, donde el reciclaje en puntos autorizados es más habitual (como Navarra (18,3%) o País Vasco (17%), la Región vuelve a quedar rezagada.

Los murcianos también son los que 'tiran la toalla' antes cuando sufren algún problema con su móvil: solo un 26,9% de ellos asegura haber intentado reparar su móvil cuando se le rompió, una cifra muy en línea con la media nacional (26,3%), pero que sigue siendo claramente minoritaria. Por el contrario, un 60,6% reconoce que no intentó repararlo, la tasa más alta del país y que se sitúa por encima del conjunto de España (56,2%), lo que evidencia una mayor tendencia a sustituir el dispositivo en lugar de alargar su vida útil.

Este patrón refuerza un modelo de consumo poco sostenible, basado en el reemplazo en lugar de la reparación, con el consiguiente impacto ambiental. Además, solo un 12,4% afirma no haber tenido nunca un móvil o que nunca se le ha roto, por debajo de la media nacional (17,5%), lo que señala según los datos del INE una mayor exposición al ciclo de consumo y desecho.

El tranvía de Murcia a su paso por la plaza Circular / Juan Carlos Caval

A la cola en el uso del transporte público

Otra de las asignaturas pendientes en las que la encuesta pone el foco es en la movilidad sostenible: la Región de Murcia es la comunidad autónoma donde menos se utiliza el transporte público de todo el país. Solo un 12,4% de los usuarios murcianos lo utiliza como medio principal, una cifra que queda muy lejos de la media nacional, situada en el 25,4%, y que representa prácticamente la mitad.

Este dato coloca a la Comunidad en última posición del ranking autonómico, muy por detrás de territorios como Madrid (45,2%), País Vasco (36,1%) o Cataluña (32,4%), donde el uso del transporte colectivo está mucho más extendido.

Frente a esta baja utilización, el uso del coche domina claramente la movilidad en la Región, ya que un 61,5% de la población recurre al vehículo privado, muy por encima de la media nacional (53,5%), lo que evidencia esta fuerte dependencia del automóvil.

Respecto a la accesibilidad al trabajo o los estudios sin necesidad de largos desplazamientos, Murcia es una de las comunidades donde menos población tiene su centro de trabajo o formación a menos de una hora en transporte público, a pie o en bicicleta. Solo un 59% de los murcianos se encuentra en esta situación, claramente por debajo de la media nacional, que alcanza el 68,3%. Esto sitúa a la Región entre los peores registros del país, reflejando mayores dificultades para acceder a los principales destinos cotidianos mediante opciones de movilidad sostenible.

En el lado opuesto, un 39,2% de la población necesita más de una hora o no dispone de estas alternativas eficientes, uno de los porcentajes más elevados de España. Además, apenas un 1,8% trabaja o estudia desde casa a tiempo completo, también por debajo del promedio nacional (3,5%).

La comparación con otras comunidades evidencia la brecha: mientras territorios como País Vasco (79%), Navarra (73,3%) o Aragón (73,5%) presentan niveles mucho más altos de accesibilidad, Murcia queda rezagada, lo que apunta a un modelo territorial más disperso y dependiente del coche.

Como una nota un poco más positiva, los murcianos sí que destacan por los desplazamientos a pie, con un 22,1% de los ciudadanos que se mueve caminando, uno de los porcentajes más altos del país y solo por detrás de La Rioja (22,9%). Sin embargo, el uso de alternativas como la bicicleta (1,3%) o la moto (1,7%) sigue siendo minoritario.

Instalación de placas solares sobre una vivienda. / L. O.

Una de cada tres viviendas necesitan obras de eficiencia energética

Respecto a vivienda, el 36,4% de los hogares de la Región de Murcia consideraba necesarias reformas para mejorar la eficiencia energética de su casa o edificio en 2025, dos puntos más que la media del país que se situó en el 34,4 por ciento, según los datos de la encuesta. Según este informe, solo un 12,8% de los hogares murcianos asegura que hizo mejoras de eficiencia energética en su vivienda durante el pasado año, menos que la media (19,5 por ciento), mientras que un 51% no lo consideró necesario (46% en el resto del país).

En cuanto a la cercanía de espacios verdes cerca de casa (no solo parques o bosques, también ríos o playas), solo un 62,4% de los hogares murcianos tiene un espacio verde a menos de 400 metros de su vivienda, frente al 64,6% de media en España. Aunque la diferencia pueda parecer moderada, sitúa a la comunidad en una posición discreta en el conjunto del país. Además, un 24,9% de los hogares debe recorrer entre 400 y 999 metros, mientras que un 8,2% necesita desplazarse entre 1 y 2 kilómetros, y un 4,5% tiene que superar los 2 kilómetros para acceder a una zona verde. Estos dos últimos indicadores se sitúan por encima de la media nacional (7% y 3,6%, respectivamente), reflejando una menor accesibilidad.

Y los murcianos claramente muestran que no están del todo satisfechos con sus espacios verdes: valoran peor que la media nacional estas zonas naturales de su entorno. La puntuación media de satisfacción se sitúa en 6,6 (empata junto a Andalucía con la nota más baja), por debajo del 7 del conjunto de España. Además, solo un 21,3% de la población otorga notas altas (entre 9 y 10), frente al 25,9% nacional, lo que evidencia un menor grado de satisfacción general.

En el extremo contrario, un 16% de los murcianos puntúa con suspenso (0-4) sus espacios verdes, claramente por encima de la media nacional (12,7%). También destaca el elevado peso de valoraciones medias (27,8% entre 5 y 6), lo que apunta a una percepción general de espacios mejorables más que plenamente satisfactorios.