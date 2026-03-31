Sanitarios de Cieza se concentran contra las agresiones tras el último episodio violento

Una semana después de la agresión a una médica de familia del centro de salud Cieza Oeste por parte de la familiar de una paciente mayor, que la amenazó de muerte y la acorraló por no haber podido retirar de la farmacia un medicamento que necesitaba visado de la Inspección, profesionales del centro sanitario se concentraban este martes acompañados por representantes del Observatorio Contra las Agresiones y de los sindicatos médico CESM y de enfermería Satse para denunciar el clima de violencia en el que tienen que desempeñar su trabajo.

Los profesionales reclaman respeto y que se ponga fin a estas agresiones con más medidas de seguridad y sanciones a los agresores.

Ambos sindicatos se han sumado a la protesta convocada por los propios trabajadores del centro de salud de Cieza y han querido mostrar su respaldo a estos en un momento en el que los ataques a sanitarios siguen creciendo y cerraron el pasado año 2025 con 673 agresiones que afectaron a 821 profesionales.

El sindicato Satse ha mostrado su más firme rechazo ante cualquier tipo de violencia en el ámbito sanitario y traslada su apoyo a la profesional afectada, así como al conjunto de trabajadores del centro. Durante la concentración, se ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y concienciar a la ciudadanía de que la violencia nunca es el camino.

"La agresión no es solución" ha sido el mensaje principal defendido, apelando al respeto hacia quienes trabajan cada día por la salud de todos.

El acto ha terminado con la lectura de un manifiesto por parte del coordinador médico del centro de salud, el doctor Txema Almela.