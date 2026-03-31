Ribera Hospital de Molina y Cáritas Diócesis de Cartagena firman un convenio de colaboración para promover la inclusión social y laboral

Ribera Hospital de Molina y Cáritas Diócesis de Cartagena han firmado un convenio de colaboración para desarrollar iniciativas conjuntas dirigidas a personas en situación o riesgo de exclusión social.

El acuerdo, enmarcado en la política de responsabilidad social corporativa del hospital, establece una vía de cooperación estable con Cáritas, entidad de referencia en la atención e integración sociolaboral de colectivos vulnerables en la Diócesis de Cartagena.

A través de este convenio, ambas organizaciones podrán poner en marcha y apoyar proyectos sociales de interés común, además de promover entre los profesionales del hospital iniciativas solidarias como la Tarjeta Solidaria de Cáritas. El acuerdo también contempla la cesión puntual de espacios y la organización de acciones de sensibilización dirigidas a empleados, usuarios y proveedores.

Asimismo, se impulsarán actividades de voluntariado corporativo y otras iniciativas orientadas a acercar a los profesionales la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad. La alianza nace con vocación de continuidad y permitirá incorporar nuevas acciones que refuercen el impacto social de ambas entidades.

Con este acuerdo, Ribera Hospital de Molina y Cáritas Diocesana de Cartagena refuerzan su compromiso con la inclusión social y la atención a los colectivos más desfavorecidos. Pedro Hernández, gerente de Ribera Hospital de Molina declara que “este convenio con Cáritas Diócesis de Cartagena refuerza nuestro compromiso con la sociedad y con las personas más vulnerables. Desde Ribera Hospital de Molina queremos ir más allá de la atención sanitaria, contribuyendo activamente a la inclusión social y al desarrollo de iniciativas con impacto real en nuestro entorno".

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El subdirector de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Antonio Planes Valero, resalta que “este acuerdo con Ribera Hospital de Molina supone una oportunidad muy valiosa para seguir impulsando la inclusión social y laboral de las personas que más lo necesitan. Esta alianza nos permite sumar esfuerzos con una entidad comprometida, ampliar el alcance de nuestros proyectos y generar nuevas oportunidades".