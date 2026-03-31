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Medio Ambiente

Así queda el nuevo balizamiento del Mar Menor: más seguridad para bañistas y menos impacto ambiental

La instalación abarca 60 recintos en toda la laguna y apuesta por biotopos para proteger el fondo marino y la biodiversidad

Una embarcación realiza labores de balizamiento en el Mar Menor, este martes

Una embarcación realiza labores de balizamiento en el Mar Menor, este martes / Iván Urquízar

L.O.

La Comunidad Autónoma ha completado la instalación del sistema de balizamiento en las playas del Mar Menor de cara a la temporada de 2026, una actuación financiada con 336.646 euros de fondos propios. Esta cuantía corresponde a la segunda anualidad del contrato bianual licitado por el Gobierno regional, cuyo importe global asciende a 749.966 euros.

El dispositivo se extiende a lo largo de 40 kilómetros de litoral y se distribuye en 60 recintos balizados. Su finalidad es reforzar la seguridad de los bañistas, ordenar los usos del espacio marítimo y delimitar con claridad las zonas de baño frente al tránsito de embarcaciones de recreo, motos de agua y kayaks, al tiempo que se busca proteger la biodiversidad de la laguna.

Estos elementos sirven para delimitar las zonas de baño frente al tránsito de embarcaciones de recreo, motos de agua y kayaks

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que este operativo permite afrontar la temporada alta con un Mar Menor "más seguro, mejor ordenado y preparado". Además, subrayó que el balizamiento constituye una herramienta clave tanto para la protección de los usuarios como para una gestión responsable del litoral.

Un buzo salta al agua para instalar las balizas

Un buzo salta al agua para instalar las balizas / Iván Urquízar

Instaladas hasta noviembre

Las balizas permanecerán instaladas durante ocho meses, hasta su retirada en noviembre. Una vez finalizada la campaña, serán sometidas a labores de limpieza, revisión y almacenamiento para su posterior reutilización.

El Ejecutivo regional enmarca esta actuación en un modelo de gestión que pretende optimizar recursos públicos y garantizar el mantenimiento continuado de las infraestructuras, con una planificación a medio plazo que, según la Comunidad, mejora la estabilidad del servicio tanto para residentes como para visitantes.

Se mantiene la sustitución progresiva de los tradicionales muertos de hormigón por biotopos

Uno de los elementos destacados del dispositivo es la continuidad de las medidas orientadas a reducir el impacto ambiental sobre el fondo marino. En este sentido, se mantiene la sustitución progresiva de los tradicionales muertos de hormigón por biotopos, estructuras más respetuosas con el entorno y que favorecen la regeneración de la biodiversidad.

El consejero Juan María Vázquez ha visitado este las labores de balizamiento del litoral del Mar Menor

El consejero Juan María Vázquez ha visitado este las labores de balizamiento del litoral del Mar Menor / CARM

La instalación de estos sistemas requiere una inspección previa de técnicos especializados en medio marino para evitar afecciones sobre especies protegidas, como la nacra o el caballito de mar, así como sobre hábitats sensibles, entre ellos las praderas de fanerógamas marinas.

A estas medidas se suman otras actuaciones preventivas, como la retirada de elementos deteriorados o no reutilizables y la prohibición de instalar sistemas de unión mediante cabos o cadenas sobre el fondo marino, con el fin de evitar arrastres que puedan dañar el sustrato.

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Con este operativo, la Comunidad refuerza su apuesta por un modelo de gestión del Mar Menor basado en la seguridad, la sostenibilidad y la planificación eficiente, en un enclave que requiere actuaciones continuadas para compatibilizar el uso público con la conservación de sus valores ecológicos.

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