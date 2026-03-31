Ayudas de más de cuatro millones de euros para incentivar la pesca y la acuicultura

El comercio de los productos marítimos es fundamental para la Región de Murcia. Actividades como la pesca o la acuicultura acumulan un importante número de trabajadores del territorio al sureste de España.

Por esto, el Gobierno regional ha abierto una línea de inversión destinada a proyectos relacionados con este sector. Según informaron mediante una nota de prensa, las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 28 de abril. El plazo de justificación de las actuaciones se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026 para los proyectos anuales y hasta el 30 de noviembre de 2027 en el caso de proyectos plurianuales.

El Gobierno regional ha sacado pecho, a través de una nota de prensa, por esta convocatoria que, según dicen, contará con unos fondos totales de 4,5 millones de euros.

De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo regional, del total de la convocatoria, 2,7 millones de euros se ejecutarán en 2026 y 1,86 millones en 2027, distribuidos en distintas líneas de actuación.

Asimismo, han puesto de ejemplo a la embarcación "Albasiete", una embarcación auxiliar de acuicultura que se encuentra en el muelle Norte del puerto pesquero de San Pedro del Pinatar y que se construyó con los fondos de la convocatoria anterior.

El coste total de 'Albasiete' fue de más de 500.000 euros

Se trata de un catamarán auxiliar de acuicultura construido en aluminio marino, destinado al apoyo de las instalaciones acuícolas próximas a la costa, principalmente para el transporte de personal, materiales, pienso y equipos, así como para las labores de mantenimiento, limpieza de redes y sistemas de fondeo.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, explicó en su visita este martes a este muelle de San Pedro del Pinatar que, en total, este equipo marítimo costó unos 545.000 euros, con una ayuda pública total de 272.500 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y la Comunidad Autónoma.

Rubira aprovechó para señalar que este tipo de sistemas son posibles gracias a las subvenciones: "Este barco es un ejemplo claro de lo que estas ayudas hacen posible: proyectos que mejoran la eficiencia logística, la seguridad en el trabajo y la capacidad operativa de nuestras explotaciones acuícolas".

Declaraciones

Rubira subrayó que "estas ayudas permiten seguir avanzando hacia un sector pesquero y acuícola más sostenible, competitivo e innovador, al tiempo que garantizan la conservación de los recursos marinos".

La nueva convocatoria, tal y como comunican, se enmarca en las prioridades del FEMPA dirigidas a fomentar una pesca sostenible, la recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos, así como "el desarrollo de una acuicultura sostenible y el fortalecimiento de la cadena de valor de sus productos".

"Desde el Gobierno regional seguimos trabajando para fortalecer un sector estratégico para la economía regional que genera empleo, riqueza y oportunidades en nuestras zonas costeras", concluyó Rubira.