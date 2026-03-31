La previsión que esperaba la Región en Semana Santa: sol y termómetros al alza este Martes Santo

El sol será este Martes Santo el gran protagonista en la Región de Murcia. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada de cielos poco nubosos o completamente despejados, con temperaturas en ascenso y un ambiente claramente más agradable que en días anteriores, lo que garantiza buen tiempo para el desarrollo de las procesiones.

El cambio más notable se ha producido a primera hora, especialmente en el interior, donde las mínimas han subido de forma significativa, dejando atrás el frío de jornadas previas. A lo largo del día, los termómetros seguirán al alza hasta alcanzar valores primaverales, con máximas de hasta 25 grados en Murcia, 24 en Lorca o 22 en Yecla.

El viento, de componente norte, soplará flojo a moderado, pero irá perdiendo intensidad conforme avance la jornada, especialmente por la tarde y la noche, cuando se celebran los principales desfiles procesionales.

En la capital, la actividad cofrade arrancará a las 19.00 horas desde la iglesia de San Juan Bautista con la procesión del Cristo del Rescate, uno de los cortejos más característicos del Martes Santo murciano, que recorrerá el centro en un ambiente que se prevé estable y sin sobresaltos.

En Cartagena, la Procesión de los Traslados de los Apóstoles volverá a llenar las calles con uno de los actos más singulares de su Semana Santa. A partir de las 20.26 horas saldrán Santiago Apóstol y San Juan Evangelista, a los que se unirá San Pedro desde el Arsenal a las 21.15, en un recorrido que culminará en la plaza de San Sebastián antes de continuar hacia Santa María de Gracia.

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Con este panorama, el tiempo no solo acompañará, sino que será uno de los grandes aliados del Martes Santo: sol, temperaturas suaves y estabilidad para que las procesiones puedan lucirse con normalidad en toda la Región.