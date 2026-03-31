Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena menor de CartagenaSalud de los murcianosContenedor amarilloMartes Santo en MurciaMartes Santo en CartagenaCerro de San José UPCT
instagramlinkedin

Meteorología

La previsión que esperaba la Región en Semana Santa: sol y termómetros al alza este Martes Santo

La Aemet apunta a una jornada sin sobresaltos, con ambiente más templado y condiciones favorables para los desfiles pasionales

Penitentes en una de las procesiones del Martes Santo en Cartagena

Penitentes en una de las procesiones del Martes Santo en Cartagena / IVAN URQUIZAR

Joaquín Vallés

El sol será este Martes Santo el gran protagonista en la Región de Murcia. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada de cielos poco nubosos o completamente despejados, con temperaturas en ascenso y un ambiente claramente más agradable que en días anteriores, lo que garantiza buen tiempo para el desarrollo de las procesiones.

El cambio más notable se ha producido a primera hora, especialmente en el interior, donde las mínimas han subido de forma significativa, dejando atrás el frío de jornadas previas. A lo largo del día, los termómetros seguirán al alza hasta alcanzar valores primaverales, con máximas de hasta 25 grados en Murcia, 24 en Lorca o 22 en Yecla.

El viento, de componente norte, soplará flojo a moderado, pero irá perdiendo intensidad conforme avance la jornada, especialmente por la tarde y la noche, cuando se celebran los principales desfiles procesionales.

En la capital, la actividad cofrade arrancará a las 19.00 horas desde la iglesia de San Juan Bautista con la procesión del Cristo del Rescate, uno de los cortejos más característicos del Martes Santo murciano, que recorrerá el centro en un ambiente que se prevé estable y sin sobresaltos.

En Cartagena, la Procesión de los Traslados de los Apóstoles volverá a llenar las calles con uno de los actos más singulares de su Semana Santa. A partir de las 20.26 horas saldrán Santiago Apóstol y San Juan Evangelista, a los que se unirá San Pedro desde el Arsenal a las 21.15, en un recorrido que culminará en la plaza de San Sebastián antes de continuar hacia Santa María de Gracia.

Noticias relacionadas

Con este panorama, el tiempo no solo acompañará, sino que será uno de los grandes aliados del Martes Santo: sol, temperaturas suaves y estabilidad para que las procesiones puedan lucirse con normalidad en toda la Región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Horario y recorrido de la procesión de Lunes Santo en Murcia
  2. Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
  3. Un bebé de 5 meses, al hospital tras ser atacado por un perro en Abanilla: le mordió en la cabeza cuando iba en el carricoche
  4. Descubierta una 'caja fuerte' 'excepcional' en el yacimiento de San Esteban en Murcia
  5. Condenada una menor de Cartagena por inventarse que su profesor de Biología la agredía sexualmente
  6. El ‘caravaning’ tiembla ante los nuevos límites para aparcar y pernoctar
  7. El incendio a los pies de Sierra Espuña queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas
  8. El TSJ estima la demanda de una docente: el tiempo de excedencia computa para calcular las retribuciones

Así queda el nuevo balizamiento del Mar Menor: más seguridad para bañistas y menos impacto ambiental

Así queda el nuevo balizamiento del Mar Menor: más seguridad para bañistas y menos impacto ambiental

La planificación del Segura hasta 2033 endurecerá el control sobre la contaminación procedente del campo

La planificación del Segura hasta 2033 endurecerá el control sobre la contaminación procedente del campo

Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul en Madrid

Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul en Madrid

Ribera Hospital de Molina y Cáritas Diócesis de Cartagena firman un convenio de colaboración para promover la inclusión social y laboral

La previsión que esperaba la Región en Semana Santa: sol y termómetros al alza este Martes Santo

La previsión que esperaba la Región en Semana Santa: sol y termómetros al alza este Martes Santo

Mimi (28 años), la aspirante murciana de MasterChef que compagina su trabajo en un gimnasio con una tienda erótica

Mimi (28 años), la aspirante murciana de MasterChef que compagina su trabajo en un gimnasio con una tienda erótica

Los murcianos, los más perezosos: la Región es la autonomía con más población que no hace ejercicio

Los murcianos, los más perezosos: la Región es la autonomía con más población que no hace ejercicio

Vox sigue desangrándose en Torre Pacheco tras la salida de las dos concejalas leales a Garre

Vox sigue desangrándose en Torre Pacheco tras la salida de las dos concejalas leales a Garre
Tracking Pixel Contents