Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul

Nuevo paso en la apuesta por la movilidad sostenible, con una ordenanza que amplía el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en 60.000 plazas, extiende su cobertura a nuevos barrios y permite, por primera vez, ampliar el horario más allá de las 21.00 horas en zonas con alta presión de aparcamiento.

De la capital más contaminada de Europa a "un modelo de éxito"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, José Carabante, defendió la propuesta ante el Pleno municipal con un argumento contundente: "Madrid es un modelo de éxito en movilidad sostenible porque hemos sido capaces a lo largo de los últimos años de conciliar las necesidades de movilidad de una ciudad tan grande, tan potente y con ese extraordinario momento como es Madrid, con la mejora de la calidad del aire".

El cambio de tendencia que describe Carabante es llamativo sobre el papel. En 2019, Madrid era la capital europea con peores niveles de contaminación, con un procedimiento abierto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la directiva de calidad del aire. Solo dos años después, el delegado asegura que la ciudad se convirtió en "la capital menos contaminada de Europa y, por tanto, un ejemplo en las políticas de sostenibilidad de movilidad sostenible".

Una ordenanza con una historia rocambolesca

El camino legal de la normativa de movilidad madrileña no ha sido precisamente tranquilo. El texto de 2021 estuvo al borde del naufragio: Más Madrid, PSOE y Vox votaron en bloque en contra, y el equipo de gobierno de José Luis Almeida (entonces en coalición con Ciudadanos de Begoña Villacís) dependía de los cuatro concejales de Recupera Madrid, un grupo escindido de Más Madrid que se constituyó como Grupo Mixto a apenas unos días del Pleno extraordinario convocado para aprobar la ordenanza.

La luz verde llegó a contrarreloj: el 13 de septiembre de 2021, la ordenanza salió adelante con los votos de PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto, y el rechazo de Más Madrid, Vox y PSOE. La urgencia no era caprichosa: dos días después, la zona de bajas emisiones de Madrid Central hubiera quedado sin respaldo normativo, lo que podría haber obligado al Ayuntamiento a devolver las multas cobradas.

La historia tuvo un nuevo giro en septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a raíz de un recurso de Vox. El tribunal consideró, entre otras razones, que existía una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas adoptadas. Ante ello, Carabante anunció la elaboración de un nuevo análisis económico encargado a la empresa pública Ineco, base sobre la que se asienta ahora la nueva ordenanza.

Qué cambia con la nueva normativa

La reforma más destacada afecta al SER, que se amplía con 60.000 nuevas plazas para llegar a más barrios y distritos. Carabante lo define como algo más que un regulador del tráfico: "no solo como un instrumento que regula la oferta y la demanda sino también como el principal para proteger al vecino cuando hay una importante presión de la demanda sobre la oferta de estacionamiento".

Entre las principales novedades:

Horario ampliado . La Junta de Gobierno podrá extender el servicio más allá de las 21.00 horas de lunes a viernes no festivos, desde las 15.00 horas los sábados, y también en domingos y festivos, siempre que persista la situación de alta demanda que lo justifique.

. La Junta de Gobierno podrá extender el servicio más allá de las 21.00 horas de lunes a viernes no festivos, desde las 15.00 horas los sábados, y también en domingos y festivos, siempre que persista la situación de alta demanda que lo justifique. Nuevos barrios a petición vecinal . El SER podrá extenderse de forma gradual a zonas que lo soliciten, con el respaldo previo de la Junta de Distrito y previa consulta a vecinos y asociaciones.

. El SER podrá extenderse de forma gradual a zonas que lo soliciten, con el respaldo previo de la Junta de Distrito y previa consulta a vecinos y asociaciones. Moratalaz queda fuera. El distrito de Moratalaz es la única zona que pierde su regulación en este nuevo texto.

No se descarta su implementación en Murcia

Murcia estrenó el SER el pasado verano, El mismo que en Madrid idea tener los parquímetros por la noche y los domingos. Cuando anunciaron la llegada del nuevo sistema a Murcia se indicó que constaba 2.635 plazas en zona naranja destinadas solo residentes, a el 50% del total de plazas reguladas, y que esta medida subsana una de las principales quejas del sistema anterior, que restringía la tarjeta de residente solo a quienes vivían en calles incluidas en la ordenanza.

De lo que no hablaba era de poner los parquímetros a funcionar en horario nocturno, algo que no es descartable que pueda acabar poniéndose en marcha, al tratarse del mismo sistema implantado en Madrid, donde ya se hace.