Los murcianos, los más perezosos: la Región es la autonomía con más población que no hace ejercicio

El cuidado de la salud y la prevención de la mayoría de las enfermedades se asienta en tres pilares: alimentación, ejercicio físico y evitar el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, los ciudadanos de la Región de Murcia suspenden en las dos primeras, situándose entre los habitantes con mayores índices de sobrepeso y obesidad y a su vez liderando el sedentarismo a nivel nacional.

Concretamente, Murcia es la autonomía con más población que no realiza ningún tipo de ejercicio, alcanzando el 34,1% de los ciudadanos de 16 años o más que no tienen esta rutina en su tiempo de ocio, tal y como recoge la Encuesta de Condiciones de Vida del INE -Instituto Nacional de Estadística- en su módulo de 'Salud', un estudio dado a conocer este lunes y en el que se profundiza en los hábitos de los ciudadanos españoles por territorios, su alimentación, visitas al médico y peso del gasto de salud en su economía familiar con cifras de 2025.

El ejercicio físico forma parte del día a día de una gran parte de la población de la Región de Murcia y aunque el 34% reconoce no realizar ninguna actividad de este tipo, la cifra mejora frente a los datos anteriores (2022), cuando este grupo de población llegaba a representar un 38,2% del total.

En concreto, el 8% de los murcianos realiza ejercicio 1 vez a la semana; el 27,5% tiene esta rutina entre 1 y 3 veces a la semana; el 12,1% realiza ejercicio entre 4 y 6 veces a la semana; un 15,4% hace una vez al día; y un 2,9% dos o más veces al día.

En el lado opuesto, en el de los ciudadanos españoles que más se mueven, se encuentran los habitantes de Navarra, donde únicamente el 14,9% reconoce no realizar ningún tipo de actividad, y los vecinos de las Islas Baleares, donde el sedentarismo es una práctica habitual para el 19,5% de la población.

Frecuencia de actividad física entre los habitantes de la Región de Murcia Nunca, 34,1%

Menos de una vez a la semana, 8%

Entre 1 y 3 veces a la semana, 27,5%

Entre 4 y 6 veces a la semana, 12,1%

Una vez al día, 15,4%

Dos o más veces al día, 2,9%

El 54,6% de los murcianos supera el peso recomendado

Otro de los factores que más pesa en la salud de los ciudadanos es el nivel que alcanza la báscula cuando se suben a ella. En términos generales, España y, en concreto, la Región de Murcia, han liderado tradicionalmente las tasas de sobrepeso y obesidad.

Las cifras del INE muestran que actualmente la obesidad afecta al 14,7% de la población de 16 y más años, mismo porcentaje que en 2022, mientras que el 35,8% presentaba sobrepeso, una décima más que en 2022. Por nivel de ingresos, la obesidad afecta más a las personas con ingresos bajos (17,3%) que a las de ingresos altos (10,8%). De igual modo, el sobrepeso afecta más a las personas con ingresos bajos (36,9%) que a las personas con ingresos altos (33,3%).

En la Región de Murcia se observa en los tres últimos años (de 2022 a 2025) una estabilización de las cifras de obesidad entre mayores de 16 años, que se sitúa en el 16,3% de la población murciana, una décima menos que en la anterior encuesta del INE. En el caso del sobrepeso, este aumenta del 37,5% que se registró en 2022 hasta el 38,3% del año 2025. Esto lleva a que actualmente el 54 6% de los ciudadanos murcianos supere el peso recomendado.

La obesidad se estabiliza en la Región, mientras que el sobrepeso sigue creciendo

En cuanto al consumo de frutas y verduras, la Encuesta de Condiciones de Vida apunta a que el 63,2% de las personas de 16 y más años afirma comer fruta a diario en 2025, frente al 67,1% en 2022. El consumo de verduras, ensaladas o legumbres también desciende: el 47,7% de la población de 16 y más años afirma consumir verdura a diario, 3,3 puntos menos que en 2022.

Atendiendo al nivel de ingresos, las personas con ingresos más altos presentaron mayor frecuencia de consumo diario de fruta (68,9%) que las de ingresos más bajos (57,4%). Lo mismo ocurrió con el consumo de verduras, ensaladas o legumbres (51,5% frente a 46,0%).

Ir al dentista es una "carga pesada" para el 18,9% de los hogares murcianos

El estudio dado a conocer por el INE también indica que en 2025 los gastos de la asistencia dental supusieron una "carga pesada" para el 18,9% de los hogares de la Región de Murcia, frente al 18,7% de la media nacional. Lo mismo sucedió con los gastos de medicamentos, que también representan un peso importante en la economía del hogar para el 6,8% de las familias murcianas.

El 6,7% de los hogares con niños no se puede permitir los viajes escolares

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE también dedica un capítulo a las carencias de material infantil en los hogares y alerta de la situación complicada que viven algunos de ellos en los que, por ejemplo, no se pueden permitir que sus hijos participen en los viajes escolares que organizan sus centros educativos, una situación que se da en el 6,7% de las familias de la Región de Murcia. Esta cifra es ligeramente superior a la media nacional, que se sitúa en el 6,4%.

El mayor dato se da en Canarias, donde hasta el 13% de las familias con hijos no pueden hacer frente a las excursiones escolares, siendo la más baja la registrada en País Vasco, con un 1,6%.

Otro indicador que también incluye con frecuencia en sus estudios el Instituto Nacional de Estadística es el de los hogares que pueden permitirse o no salir de vacaciones. En este caso, la Encuesta de Condiciones de Vida con datos de 2025 señala que casi uno de cada tres hogares con niños de la Región de Murcia (28,1%) no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año -la media nacional es del 24%-. El dato global de la comunidad supone un descenso de 9,5 puntos respecto a las cifras que se registraban hace una década, en 2014.

En la tabla por comunidades autónomas, el porcentaje de Murcia es el tercero más alto de España, solo por detrás de Andalucía (30,2%) y Castilla-La Mancha (28,8%).

El INE analiza a su vez la capacidad de los hogares con niños para comprar ropa nueva a los menores de edad, una situación que no se pueden permitir el 4,5% de las familias murcianas.