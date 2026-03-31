Llegan a Murcia las primeras multas por no llevar la baliza V-16: se prevé un aluvión de sanciones en Semana Santa

La baliza V-16 ya es obligatoria en España, de hecho lo es desde el 1 de enero, y ya se están tramitando en la Región de Murcia sanciones por no llevar este dispositivo, confirmaron fuentes de Tráfico. La V-16 entró en vigor el 1 de enero de 2026 y el periodo de gracia terminó.

Ya hay usuarios que, tras haber sido sorprendidos sin portar en el interior de su vehículo la ya obligatoria baliza V-16, fueron propuestos para sanción por parte de los agentes encargados de velar para que la seguridad en las carreteras sea óptima.

Según indicaron las citadas fuentes de Tráfico, se enfrentan a la multa aquellos usuarios de la vía que, debido a que sufrieron una avería o un accidente, se vieron obligados a detener su vehículo en carretera de forma inesperada y, tras detenerlo, no pusieron el pertinente y ya obligatorio dispositivo.

Agentes especializados en Tráfico dejaron claro que no se está sancionando a nadie por el mero hecho de no portar la baliza en el interior de su automóvil. Ponen un ejemplo para explicarlo: si hubiese un control y el conductor no poseyese la baliza en la guantera, por ese hecho no se le estaría multando.

Sin embargo, no llevar o no activar una baliza V-16 conectada en caso de avería o en caso de siniestro puede suponer una multa al considerarse que se ha producido un incumplimiento de la obligación de señalización.

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil pone una sanción a un conductor. / EFE

A cuánto ascienden las multas por no llevar la baliza

La horquilla por no portar en el interior del vehículo la V-16 oscila. A más peligro, más sanción. Esto significa que, cuanto mayor es el riesgo generado para los demás usuarios de la carretera por parte del conductor que no pone la baliza, mayor es la responsabilidad que tiene el mismo y, por tanto, mayor ha de ser la sanción impuesta.

Concretamente, el importe de estas sanciones va de los 80 a los 200 euros, siempre en función de la situación, dejan claro desde Tráfico. No disponer de la baliza en el vehículo o emplear un dispositivo sin la homologación exigida se consideraría una infracción leve que supondría para el sancionado el desembolso de 80 euros.

Como pasa con muchas multas, en el caso de las infracciones leves, de 80 euros, el conductor puede abonar solamente la mitad si lo hace pronto.

Previsión de que las multas aumentarán en Semana Santa

Debido a la cantidad de desplazamientos que se esperan en las carreteras de la Región con motivo de la Semana Santa, los responsables de Tráfico vaticinan que sorprenderán a más de un conductor sin la baliza en cuestión, por lo que las multas experimentarán una subida considerable.

En las vías murcianas habrá estos días alrededor de 825.000 desplazamientos, un 2% más que en 2025. El mayor volumen de vehículos en circulación está previsto que se dará entre el Miércoles Santo y el lunes 6 de abril, el día antes del Bando de la Huerta, dentro la segunda fase de la operación especial diseñada por la DGT con motivo de estos días.

Hasta ahora, los agentes de Tráfico llevaban a cabo en la Región una labor meramente informativa, pero la Guardia Civil está extremando la vigilancia de cara a la Semana Santa. Y recuerdan que no solo hay que llevar la baliza: también es obligatorio llevar el chaleco.

"Las sanciones más elevadas, de hasta 200 euros, se aplican a los incumplimientos en situaciones de riesgo real: no activarla, hacerlo con retraso, colocarla incorrectamente o tener la conectividad inactiva en el momento en el que el vehículo está inmovilizado", declaró Carlos Garrido, portavoz del fabricante Osram, a Informativos Telecinco.