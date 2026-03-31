Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Los embalses de la cuenca del Segura siguen ganando agua y encaran la recta final de marzo con 624 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone 12 más que la semana pasada, según los últimos datos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Con ese volumen, los pantanos del Segura se sitúan ya al 54,7 % de su capacidad total, una cifra que mejora de forma notable la de hace un año y también la media habitual para estas fechas. En concreto, la cuenca dispone ahora de 311 hectómetros cúbicos más que en el mismo momento de 2025 y de 245 más que el promedio de la última década para este periodo, fijado en 379 hectómetros cúbicos.

El Segura sigue figurando entre las demarcaciones con menos agua embalsada del país

Aunque el Segura sigue figurando entre las demarcaciones con menos agua embalsada del país, la fotografía actual deja una situación mucho más favorable que la habitual en una cuenca acostumbrada a mirar al cielo con más preocupación que alivio.

Situación de reserva hídrica en el resto de España

En el conjunto de España, la reserva hídrica alcanza los 46.608 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 83,3 % de la capacidad total, tras aumentar apenas 15 hectómetros cúbicos en la última semana. Pese a ese leve repunte, el dato nacional sigue siendo muy sólido: se encuentra 10,4 puntos por encima del nivel registrado hace un año y 23,3 puntos por encima de la media de la última década para estas mismas fechas.

Las precipitaciones de los últimos días, sin embargo, han sido escasas en prácticamente todo el país. La mayor cantidad registrada se localizó en Santa Cruz de Tenerife, donde se recogieron 23,2 litros por metro cuadrado.

Por vertientes, la atlántica almacena 36.131 hectómetros cúbicos y se encuentra al 85,2 % de su capacidad, mientras que la mediterránea reúne 10.558 hectómetros cúbicos, el 77,4 % del total posible.

Estado de la reserva hídrica en España / Miteco

En cuanto al reparto por cuencas, las Cuencas Internas del País Vasco están al 100 %. También superan el 90 % el Cantábrico Oriental (93,2 %), Guadalete-Barbate (90,7 %) y las Cuencas Internas de Cataluña (90 %). Por encima del 80 % se sitúan además Tinto, Odiel y Piedras (89,5 %), Galicia Costa (89,3 %), Duero (86,8 %), Guadiana (86,7 %), Miño-Sil (86,1 %), Guadalquivir (85,9 %), Cantábrico Occidental (85,7 %), Ebro (83,4 %) y Tajo (80,8 %).

Noticias relacionadas

Por debajo de esos niveles quedan la Cuenca Mediterránea Andaluza, con un 76,3 %; el Júcar, con 67,6 %; y el Segura, que aun así logra rebasar la barrera del 50 % y se instala en ese 54,7 % que, en su caso, sabe bastante mejor de lo que parece.