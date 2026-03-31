La deuda de la Región sigue su escalada sin freno y ya rebasa los 14.000 millones de euros

La deuda pública de la Región de Murcia sigue sin freno tras cerrar el último trimestre del pasado año 2025 rompiendo de nuevo todos las marcas y superar la brecha de los 14.000 millones de euros. La cifra del dinero a deber supone el 31,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), situando a Murcia a la cola del país solo por detrás de la Comunidad Valenciana (40,7%), según los datos publicados este martes por el Banco de España.

Con los 14.019 millones de endeudamiento, la Comunidad duplica el umbral de referencia del 13% establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el extremo opuesto se sitúan comunidades como Navarra, Canarias o Madrid, con registros inferiores al límite legal según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo. Desde 2008, la deuda pública de la Región de Murcia no ha dejado de aumentar año tras año, pasando de poco más de 750 millones de euros a superar ahora el umbral de los 14.000 millones.

Cada murciano tendría que 'pagar' unos 8.739 euros para saldar la cantidad que se adeuda

En términos prácticos, el monto total de la deuda es tan elevado que, si se dividiera entre todos los habitantes de Murcia (incluidos los menores, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa la población en 1.604.043 personas—, cada habitante de la Región de Murcia tendría que 'pagar' unos 8.739 euros para saldarla.

Evolución de la deuda pública de la Región de Murcia, año a año 2008: 755 millones

millones 2009: 1.340 millones

millones 2010: 2.107 millones

millones 2011: 2.806 millones

millones 2012: 4.628 millones

millones 2013: 5.543 millones

millones 2014: 6.838 millones

millones 2015: 7.601 millones

millones 2016: 8.305 millones

millones 2017: 8.795 millones

millones 2018: 9.232 millones

millones 2019: 9.562 millones

millones 2020: 10.187 millones

millones 2021: 10.959 millones

millones 2022: 11.395 millones

millones 2023: 12.139 millones

millones 2024: 13.513 millones

millones 2025: 14.009 millones

"No sorprende a nadie ya", dice el Gobierno regional

Desde la Comunidad lamentan que el incremento de la deuda de la Región de Murcia "no sorprende a nadie ya" y señalan que es "la consecuencia lógica de la infrafinanciación, porque mientras la Región de Murcia siga recibiendo del Estado menos dinero del que necesita para mantener los servicios públicos, la deuda seguirá creciendo".

Desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital que dirige Luis Alberto Marín recuerdan que esta situación es algo que "sabe muy bien" el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que entre los años 2022 y 2023 ocupó la consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana.

"El nuevo ministro tiene la oportunidad de volver a hacer suyas las reclamaciones que hizo cuando ocupó la cartera de Hacienda valenciana y que coinciden con las que hace el Gobierno regional desde hace muchos años: reforma del modelo de financiación; fondo transitorio de nivelación y búsqueda de una solución negociada y consensuada para la deuda contraída injustamente por culpa de un modelo de financiación que lleva más de una década caducado".

Con los datos de este último cuarto trimestre de 2025, la Comunidad señala cómo el crecimiento de la deuda "viene muy condicionado por un mecanismo como el ExtraFla que acaba generando una situación doblemente injusta para las comunidades infrafinanciadas".

El Ejecutivo de Miras insiste al nuevo ministro retomar la reforma del modelo de financiación autonómica

Por un lado, el presidente Sánchez y su hasta ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "nos han venido negando la financiación que necesitamos para prestar los servicios públicos de calidad que merecen los ciudadanos y, por otro, ese mismo Gobierno presta un dinero que luego tenemos que devolver con intereses que debilitan aún más la posición financiera de las comunidades peor financiadas".

Asimismo defienden que diversos estudios, entre ellos uno del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), "deja bien clara la relación entre la deuda y la falta de financiación". En el caso de la Región de Murcia, dichos informes señalan que el 95 por ciento de la deuda regional es consecuencia directa de la infrafinanciación.

Desde el departamento de Marín insisten en que los últimos datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al ejercicio 2023 revelan que la Región recibió 1.098 euros por habitante menos que la comunidad mejor financiada, lo que supone que Murcia, solo en ese año, "recibió 1.675 millones de euros menos para financiar su sanidad, su educación y sus políticas sociales".

"No es casualidad, por tanto, que las comunidades con más deuda sean las peor financiadas, y resulta evidente que la deuda seguirá subiendo mientras no haya un sistema de financiación justo, equilibrado y suficiente", lamentan.

240 millones para el Ayuntamiento de Murcia

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Murcia registra una deuda de 523 euros por habitante al finalizar el cuarto trimestre del año, tercera ratio más elevada entre las grandes ciudades españolas de más de 300.000 habitantes, tras superar a capitales como Málaga, Sevilla o Valencia.

La estadística oficial refleja que Murcia solo tiene por delante en deuda per cápita a Zaragoza, con 767 euros, y a Barcelona, con 743 euros. Por el contrario, municipios como Las Palmas de Gran Canaria o Alicante presentan los niveles más bajos de este grupo con una deuda nula o de apenas 62 euros, respectivamente.

En términos de volumen absoluto, el Consistorio murciano acumula una deuda de 240 millones de euros según los datos desglosados por el supervisor, cuantía inferior a los saldos de Madrid (1.600 millones) o Barcelona (1.300 millones), aunque sitúa a la ciudad entre las capitales con mayor carga financiera del país.