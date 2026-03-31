La Comunidad impulsa un modelo pionero para mejorar la atención social y sanitaria en las residencias

La Comunidad avanza hacia el gran desafío, tanto para las administraciones públicas como para la sociedad, de garantizar el bienestar y el envejecimiento saludable a las personas dependientes. Un reto que el Gobierno regional aborda desde un enfoque transformador, mejorando el sistema de cuidados de larga duración a partir de la implantación de actuaciones y políticas transversales, siempre sobre un pilar de sostenibilidad, corresponsabilidad y de dignificación de la persona.

Con ese objetivo, ha impulsado un modelo de atención integrada social y sanitaria para personas mayores y personas con discapacidad que viven en centros residenciales. Una iniciativa pionera en la Región, que han desarrollado de forma conjunta las Consejerías de Salud y de Política Social, Familias e Igualdad, y que, por primera vez, despliega un importante sistema de interoperabilidad y de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Un sistema orientado a la promoción de la autonomía, la dignidad y el bienestar integral, basado en estructuras estables de colaboración, profesionales capacitados, procesos compartidos y herramientas comunes, a partir del que los distintos responsables colaboran de forma ordenada y progresiva.

Prevención y calidad asistencial

Se trata de un nuevo modelo de atención que permite mejorar la atención y cuidados diarios que necesitan los usuarios de estos centros residenciales, y que ayuda a reforzar la prevención y la identificación temprana de cualquier factor de riesgo o problema de salud. Un modelo que reconoce sus necesidades individuales, pero también familiares y del entorno, y que permite garantizar la continuidad y la calidad de los cuidados en todos los niveles asistenciales, tanto sanitarios como sociales.

Es el resultado de más de dos años de trabajo continuo entre ambas consejerías, coordinado por los profesionales del Servicio Murciano de Salud, del Instituto Murciano de Acción Social y de las propias residencias. Esta cooperación ha permitido establecer un sistema regional de atención integrado y centrado en la persona que, tras una fase piloto realizada en medio centenar de residencias, entornos reales en los que se ha podido probar el modelo, la previsión es extenderlo a los centros residenciales y recursos residenciales de la Región de Murcia durante este año.

Está iniciativa está transformando los centros en hogares. / CARM

Formación e historial compartido

Los inicios de este nuevo modelo fueron avanzados por la Comisión Técnica de Coordinación Sociosanitaria para centros residenciales, formada por un equipo de profesionales que sentó las bases de esta iniciativa pionera. A ese trabajo le siguió una formación especializada para más de 800 profesionales del sistema sanitario, centros de día y residencias, que ha puesto en marcha este modelo, a partir del que es posible compartir el historial clínico y social de cada uno de los usuarios de los centros residenciales en tiempo real. Además, un mismo expediente puede ser accesible desde la residencia, desde los centros de atención primaria, desde urgencias o desde el hospital. Un hito que agiliza los procesos asistenciales, a la vez que ofrece una atención más directa e individualizada.

Es el compromiso del Gobierno regional, trabajar juntos para cuidar mejor. Y esto pasa por una transformación progresiva en el modelo de cuidados, que debe adaptarse al envejecimiento demográfico y a nuevas necesidades sociales. Por ello, desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, se está implementando también un modelo de cuidados centrado en la persona, que ofrece una atención especializada y más individualizada. Este modelo, impulsado a través del Instituto Murciano de Acción Social, IMAS, se adapta a las necesidades específicas de cada persona, escuchándoles y dando respuesta a sus peticiones, también a su deseo de permanecer en su entorno más cercano el mayor tiempo posible.

Más que un hogar

Teniendo en cuenta ese modelo personalizado, los centros residenciales se están adaptando con el programa regional `Más que un hogar´, al que el Ejecutivo ha destinado más de 6 millones de euros. Está iniciativa está transformando los centros residenciales en hogares, entornos de vida y de atención integral, siempre conectados con la red pública de salud y servicios sociales.

Así, los espacios se modifican para conseguir unidades de convivencia más funcionales y accesibles, adaptadas a los usuarios e incorporando las tecnologías y equipamientos necesarios para mejorar su calidad de vida y su seguridad. Una evolución dirigida a que los usuarios se sientan como en su propia casa, garantizando la atención integral que requieren.

Atención individualizada

Una mejora, complementada con programas de atención personalizada a través de un Plan de Atención Individualizada, que incluye asistencia sanitaria, rehabilitación física y cognitiva, apoyo psicológico, terapia ocupacional y actividades para mejorar la autonomía y bienestar de todas las personas.

La Región de Murcia prioriza el Estado del Bienestar, y con ese objetivo mejora de forma continua la atención a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.