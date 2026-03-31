Castilla-La Mancha materializa su denuncia al Gobierno por las reglas del Tajo-Segura

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, asunto en el que ha lamentado no tener "una relación directa" con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen, con la que el Gobierno regional lleva tiempo pidiendo una reunión.

De esta forma, el Gobierno del socialista Emiliano García-Page exige que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, en cumplimiento de varias sentencias del Tribunal Supremo. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha exigirá así, por vía judicial, la ejecución de unas sentencias que avalan la obligatoriedad de establecer y aplicar caudales ecológicos en el río Tajo y que supondrían una reducción de los caudales hacia el Levante español.

Una decisión "dolorosa", según argumentó el pasado viernes García-Page, que supone un paso más en la reivindicación histórica del Gobierno castellanomanchego por reducir el volumen de agua de ese trasvase. Este mismo martes, el presidente manchego insistía en que es "duro" denunciar a un Gobierno del mismo partido, pero alerta de que se está "rozando" el delito ecológico

El PSOE de Castilla-La Mancha ha refrendado este nuevo paso judicial, que se produce contra un Gobierno socialista, mientras que el PP regional ha afirmado que "por supuesto" que va a "estar en la demanda" que el Gobierno autonómico tiene previsto presentar, entre críticas al volumen de agua trasvasado durante este año.

Las sentencias del alto tribunal señalan, desde 2019, que los caudales ecológicos del río Tajo deben respetarse como condición previa a otros usos del agua, incluidos los trasvases.

Uno de los últimos pronunciamientos del Supremo, que se produjo en mayo de 2025, recogía que esos caudales debían alcanzarse "de forma inmediata" y no de forma escalonada.

Como consecuencia de estas sentencias, el Ministerio para la Transición Ecológica planteó el pasado año una modificación de las reglas de explotación del trasvase basada en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), con el objetivo de adaptarlas a los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo y en varias ocasiones ha defendido que se deben cumplir esas sentencias.

La propuesta contemplaba una reducción progresiva de las derivaciones hacia el Levante, estimada hasta en un 40% para 2027 y contó con el rechazo explícito de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, que consideran que esas nuevas reglas de explotación sería una "sentencia de muerte" para su agricultura.

Sin embargo, esta modificación no se ha llevado a efecto, por lo que, desde entonces, se han aprobado varios trasvases con las reglas de explotación actuales.