Ballesol Altorreal: ocio y tiempo libre para un proyecto de vida más largo

Repensar el envejecimiento no es solo una meta, es la realidad diaria en Ballesol Altorreal. En este centro de Murcia, el proceso biológico se asume con una lógica clara: no se puede alterar, pero sí condicionar positivamente. Por ello, el bienestar físico, mental y social es el pilar sobre el cual se construye un hogar con dignidad, derechos y respeto. Ubicado en la exclusiva urbanización Altorreal, junto a Molina de Segura, este centro destaca por su atención integral centrada en las relaciones, adaptando cada recurso a las necesidades del residente, su familia y su entorno.

Esta excelencia de Ballesol Altorreal se nutre también de su implicación en la vida social de la región. Como muestra de este compromiso, el pasado 25 de febrero el equipo del centro asistió con orgullo a la IV Gala del Bastón de Oro, organizada por la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (Adermur). Este evento, que premió a Rosa García Iniesta por su labor en favor de la inclusión, reafirma la voluntad del centro de participar en una sociedad más justa y colaborar activamente con entidades dedicadas al bienestar y la dependencia.

Precisamente, cuando la región se viste de gala, Ballesol Altorreal se convierte en el epicentro del arte y el patrimonio murciano. Según desvela su director, Sergio Moreno, "las Fiestas de Primavera 2026 vienen cargadas de emoción y tradición" a través de un programa completo en e que se celebrará la esencia huertana, contando la residencia con su propia barraca típica para actividades gastronómicas; un Bando de la Huerta, invitando por tercer año a las familias a un aperitivo con comida típica murciana; el Entierro de la Sardina, recibiendo la visita de los sardineros, carrozas y comparsas en el propio centro; y un calendario festivo que incluye excursiones, procesiones, conciertos, bailes y talleres.

Pero Ballesol Altorreal no solo es sinónimo de ocio, sino de salud de vanguardia. Es la primera opción para familias que buscan estancias poshospitalarias (fracturas, prótesis, secuelas neurológicas) o cuidados de larga duración en enfermedades crónicas, obteniendo una valoración de excelencia en la que 9 de cada 10 personas recomiendan esta residencia en Molina de Segura.

La rehabilitación, la fisioterapia profesional y la humanización de los cuidados son los aspectos mejor valorados por los familiares, destacando una humanización, en la que la clave del éxito radica en avanzar hacia proyectos de vida con sentido, donde otra manera de envejecer, con oportunidades y derechos es posible.

"La clave del éxito radica en avanzar hacia proyectos de vida con sentido, donde otra manera de envejecer es posible", concluyen desde Ballesol Altorreal.