Educación
El TSJ estima la demanda de una docente: el tiempo de excedencia computa para calcular las retribuciones
ANPE sostiene que la sentencia pone de manifiesto "una práctica reiterada y abusiva de la Consejería de Educación"
El tiempo de excedencia por el cuidado de hijos menores debe tenerse en cuenta para calcular las retribuciones de los docentes en verano. Sobre ello insiste el sindicato de docentes ANPE tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia tras la demanda presentada por una profesora que exigía que le fuera reconocido este periodo de su vida laboral.
El caso se inició a raíz de la reclamación presentada por una afiliada de ANPE, quien solicitó el reconocimiento del periodo de excedencia por cuidado de familiar a efectos de completar los 255 días trabajados necesarios para percibir las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto de un determinado año.
Los responsables del sindicato explican que tras la negativa inicial de la Administración, la docente se vio obligada a acudir a los tribunales de la mano de los abogados de ANPE para defender sus derechos.
Ahora, la sentencia dictada este mes de marzo por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Murcia (anteriormente denominado Juzgado de Lo Contencioso de Murcia), "es clara al señalar que el tiempo de excedencia computa a todos los efectos", indican desde la organización sindical. Por lo cual, el tribunal condena a la Consejería al abono de las cantidades adeudadas (los meses de julio y agosto) y de los intereses generados, así como, al pago de las costas procesales.
Ante este caso, ANPE Murcia denuncia que este tipo de prácticas que obligan al profesorado a litigar para obtener derechos evidentes, generan perjuicios innecesarios y contribuyen a la sobrecarga de los tribunales, y exige a la Consejería una actuación diligente, responsable y respetuosa con los derechos de su personal, evitando conductas dilatorias que solo perjudican a los trabajadores, ya que se pone de manifiesto "una práctica reiterada y abusiva de la Consejería de Educación".
- El incendio a los pies de Sierra Espuña queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas
- Horario y recorrido de la procesión de este Domingo de Ramos en Murcia: la Esperanza estrena estandarte y renueva las ganas
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
- Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña
- El próximo 30 de marzo se podrá animar a Blanca en el Grand Prix
- En directo: Sevilla Atlético-Real Murcia
- Horario y recorrido de la procesión de Lunes Santo en Murcia