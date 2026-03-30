El TSJ estima la demanda de una docente: el tiempo de excedencia computa para calcular las retribuciones

El tiempo de excedencia por el cuidado de hijos menores debe tenerse en cuenta para calcular las retribuciones de los docentes en verano. Sobre ello insiste el sindicato de docentes ANPE tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia tras la demanda presentada por una profesora que exigía que le fuera reconocido este periodo de su vida laboral.

El caso se inició a raíz de la reclamación presentada por una afiliada de ANPE, quien solicitó el reconocimiento del periodo de excedencia por cuidado de familiar a efectos de completar los 255 días trabajados necesarios para percibir las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto de un determinado año.

Los responsables del sindicato explican que tras la negativa inicial de la Administración, la docente se vio obligada a acudir a los tribunales de la mano de los abogados de ANPE para defender sus derechos.

Ahora, la sentencia dictada este mes de marzo por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Murcia (anteriormente denominado Juzgado de Lo Contencioso de Murcia), "es clara al señalar que el tiempo de excedencia computa a todos los efectos", indican desde la organización sindical. Por lo cual, el tribunal condena a la Consejería al abono de las cantidades adeudadas (los meses de julio y agosto) y de los intereses generados, así como, al pago de las costas procesales.

Ante este caso, ANPE Murcia denuncia que este tipo de prácticas que obligan al profesorado a litigar para obtener derechos evidentes, generan perjuicios innecesarios y contribuyen a la sobrecarga de los tribunales, y exige a la Consejería una actuación diligente, responsable y respetuosa con los derechos de su personal, evitando conductas dilatorias que solo perjudican a los trabajadores, ya que se pone de manifiesto "una práctica reiterada y abusiva de la Consejería de Educación".